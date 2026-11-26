Масло

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В 2027 году стоимость подсолнечного масла в Украине может подскочить в полтора-два раза из-за сокращения посевов и сложностей в работе аграриев, однако специалисты советуют пока не делать массовые запасы.

О таком прогнозе в эфире «Новини.LIVE» рассказал экономист Алексей Кущ.

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Какая ситуация с ценами на масло сейчас

По словам эксперта, в наихудшем случае, если цены вырастут вдвое, стандартная бутылка масла в следующем году будет стоить 130–170 гривен. И это без учета бренда, цен конкретных магазинов и возможных скидок.

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В конце ноября 2026 в Украине хватает подсолнечного масла — дефицита нет, а экспорт идет в привычном режиме. Сейчас в супермаркетах бутылка рафинированного масла (850-870 мл) в среднем стоит 75-85 гривен, а по акции его можно купить от 56-58 гривен.

Почему может подорожать растительное масло?

Алексей Кущ объясняет, что цены вырастут из-за сложной ситуации у фермеров. из-за войны, проблемы с логистикой и дорогое топливо, удобрения и энергоносители выращивать подсолнечник становится невыгодно. Поэтому аграрии переходят на другие культуры, требующие меньше затрат.

По прогнозу экономиста, до половины полей могут вообще остаться незасеянными. Поэтому украинским заводам не хватит сырья для производства масла, что и приведет к резкому скачку цен в магазинах в 2027 году.

Нужно ли покупать масло впрок

Специалисты советуют украинцам не скупать масло впрок из-за страха удорожания. Масла по урожаю 2026 года хватит как минимум до осени 2027-го, поэтому в ближайшие месяцы цены резко не вырастут.

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К тому же у продукта ограничен срок годности: в темном прохладном месте закрытое рафинированное масло хранится 12–18 месяцев, а нерафинированное — всего 4–6 месяцев. Поэтому большие запасы могут испортиться еще до того, как ценники в магазинах действительно поднимутся.

Цены на продукты в Украине — последние новости

Напомним, в октябре годовая инфляция в Украине выросла до 11% (по сравнению с 10% в сентябре). В конце месяца Национальный банк также повысил прогноз инфляции на 2026 год — до 12,5%.

Также осенью яйца в Украине могут подорожать на 10–15%. Денис Марчук объяснил, что будет влиять на цены осенью и зимой.

Между тем, фермеры вынуждены отдавать за бесценок морковь. Цена на этот популярный овощ в Украине резко рухнула.

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