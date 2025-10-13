Цены на масло взлетят: в Украине самый плохой сезон за десятилетие

В Украине урожайность подсолнечника в этом году будет ниже / © Freepik

Нынешний урожай подсолнечника, по прогнозам экспертов, ожидается на уровне 11,4 млн т против 12 млн т в предварительной оценке. Как результат, в текущем году может быть самый низкий урожай подсолнечника за последние десять лет.

Об этом сообщает компания ASAP Agri.

Согласно последним официальным данным, аграрии собрали 59% площадей, или около 3,02 млн га, намолотив 5,54 млн т семян подсолнечника. Средняя урожайность составляет 1,83 т/га, что значительно ниже возможных характеристик.

«Основные производственные регионы — Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Харьковская области сильно пострадали от длительной летней засухи, урожайность там колеблется в пределах 0,5–1,6 т/га. В центральных и северных областях — Винницкой, Полтавской, Черкасской и Черниговской — показатели выше, однако дожди в конце сентября и в октябре могут повлечь задержки с уборкой и частичные потери урожая», — сказала CEO ASAP Agri Кристина Серебрякова.

Ранее эксперты предупредили, что уже этой осенью следует готовиться к новым ценам на масло и картофель. На продовольственном рынке подсолнечное масло, один из ключевых продуктов потребительской корзины, может подорожать до 100 гривен за литр уже в ближайшее время.