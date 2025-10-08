Цены на мясо бьют рекорды: стоимость одного вида взлетела на 60% за год

Мясо / © Pixabay

Реклама

В Украине на рынке свинины наблюдается значительный рост цен, вызванный сокращением внутреннего поголовья. С начала года цены на свинину выросли на 34%, а в годовом исчислении — на 60%.

Об этом сообщил аналитик УКАБ Максим Гопка для УНИАН.

Такое ценовое ралли связано с сокращением поголовья свиней до 4,5 млн. голов зимой, преимущественно в хозяйствах населения.

Реклама

Рекордный импорт как альтернатива

Дефицит предложения на внутреннем рынке стимулировал активный рост закупочных цен. В сентябре живой вес свиней беконных пород стоил 98–100 грн/кг.

Для покрытия этого дефицита Украина резко увеличила импорт:

Август 2025: Ввезено 4,6 тыс. тонн мяса, что на 48% больше , чем в июле.

Общий импорт: За первые восемь месяцев этого года импорт составил 14,9 тыс. тонн — это в 7,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является самым высоким показателем с 2022 года.

Аналитик прогнозирует, что к концу года объемы импорта могут составить не менее 25 тысяч тонн. В то же время, снижение стоимости живца в странах ЕС делает их рынки привлекательными для украинских закупок, превращая импорт в важный альтернативный источник сырья.

Максим Гопка считает, что сокращение импорта возможно только за счет постепенного наращивания поголовья свиней.

Реклама

Ситуация с поголовьем

По данным Госстата на 1 сентября 2025 года, в Украине содержалось 4,8 млн свиней — это на 5% меньше, чем в прошлом. Хотя с начала года поголовье выросло на 330 тысяч, предложение на рынке все еще ограничено. Восстановление происходит в основном в секторе предприятий, на которые теперь приходится 65% поголовья.

На Столичном рынке в Киеве цены на свинину в целом остаются стабильными последние две недели. К примеру, вырезка стоит 330 грн/кг, ребро — 230 грн/кг, а свиной ошейок даже подешевел на 20 гривен, до 350 грн/кг.

Напомним, на текущей неделе в Украине в очередной раз наметилась тенденция к снижению цен на белокочанную капусту. Производители связывают такую ценовую ситуацию с избытком продукции на рынке, значительная часть которой составляет капуста среднепоздних сортов, которая, к сожалению, не пригодна для длительного хранения.