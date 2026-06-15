Цены на нефть резко изменились после известия о соглашении США и Ирана

Добыча нефти / © Associated Press

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Цены на нефть 15 июня упали до минимума за последние три месяца на фоне новостей о достижении предварительного мирного соглашения между США и Ираном. Стороны согласились возобновить судоходство через стратегический Ормузский пролив.

Об этом сообщило Reuters.

Цены на фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 3,65 долл., или 4,2%, и по состоянию на 06:30 по Гринвичу составили 83,68 долл. за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 4,13 дол., или 4,9%, до 80,75 дол. за баррель. Оба контракта опустились до минимальных отметок с 10 марта, после того как 12 июня уже потеряли более 3%.

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США и Иран должны подписать меморандум о взаимопонимании в Швейцарии уже в эту пятницу, о чем сообщил премьер-министр Пакистана, выступавший посредником в переговорах.

Президент США Дональд Трамп 14 июня заявил, что Ормузский пролив будет открыт «бесплатно для прохода», а Штаты прекратят морскую блокаду иранских портов.

По данным полуофициального иранского агентства Mehr, проект договоренностей предусматривает возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней под контролем Ирана.

«Геополитическая премия за риск, которая была заложена в цены на нефть, сейчас достаточно агрессивно уменьшается, поскольку трейдеры учитывают перспективу возобновления нефтяных потоков», — сказал главный рыночный аналитик компании KCM Trade Тим Уотерер.

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Мировой рынок потерял миллионы баррелей нефти и газа с момента начала войны, заблокировавшей Ормузский пролив — ключевой маршрут, через который проходит около пятой части глобальных поставок нефти и сжиженного природного газа — более чем на три месяца.

Участники рынка также следят за темпами, с которыми производители на Ближнем Востоке могут возобновить добычу и экспорт после военных повреждений, а также за возвращением судоходства в регион.

«Хотя эти неопределенности указывают на риски роста нашего прогноза по Brent до 80 долларов за баррель до конца года, стоит отметить, что для возвращения рынка к довоенному состоянию избыточного предложения достаточно, чтобы потоки нефти через Ормузский пролив достигли лишь 60 — 70% от довоенного уровня», — отметил в своей записке стратег по сырьевым товарам в Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил, что более широкий формат соглашения будет обсуждаться в течение 60-дневного режима прекращения огня.

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Страны E4 — Великобритания, Франция, Германия и Италия — 14 июня заявили о готовности отменить санкции против Ирана в обмен на шаги с его стороны по ядерной программе.

«Помимо немедленной реакции цен, внимание теперь будет сосредоточено на темпах фактической нормализации поставок и соблюдении условий сделки. Хотя конфликт, возможно, и завершился, а потоки нефти через Ормузский пролив могут постепенно вернуться в норму, нанесенный ущерб невозможно устранить за одну ночь. Это касается не только физических повреждений нефтяной инфраструктуры, но и экономического давления, которое испытали страны-импортеры нефти из-за повышенных затрат на энергоносители в течение нескольких месяцев», — рассказала старшая рыночная аналитик компании Phillip Nova Приянка Сачдева.

Мирное соглашение между США и Ираном — что известно

Напомним, США и Иран анонсировали заключение мирного соглашения, предусматривающего немедленное прекращение военных действий, в том числе в Ливане. Посредником в переговорах выступил Пакистан при поддержке Катара, Саудовской Аравии и Турции. Трамп подтвердил, что после официального подписания документа, запланированного на 19 июня в Швейцарии, будет снята морская блокада Ирана и восстановлено свободное судоходство через Ормузский пролив. Тегеран официально подтвердил договоренность.

Президент США также подчеркнул, что соглашение не позволит Ирану получить ядерное оружие, став полной противоположностью предидущим договоренностям времен администрации Барака Обамы.

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