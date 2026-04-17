Цены на нефть резко обвалились после открытия Ормузского пролива

Добыча нефти / © Associated Press

Цены на сырую нефть упали примерно на 10% после того, как Иран объявил, что Ормузский пролив «полностью открыт» для всех коммерческих транспортных средств до окончания действия соглашения о прекращении огня с Соединенными Штатами.

Об этом свидетельствуют данные TradingEconomic.

По состоянию на 17:00 пятницы, 17 апреля, стоимость нефти марки Brent, мирового эталона сырой нефти, снизилась на 10,73% — до 88,73 доллара за баррель. При этом цена продолжает падать.

Фьючерсы на промежуточный контракт на американскую нефть West Taxes упали на 10,82% до 84,44 доллара.

Это знаменует собой самое резкое падение цен на сырую нефть за последние шесть недель, поскольку цены оставались повышенными во время эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ормузский пролив, через который поставляется 20% мировых поставок сырой нефти и газа, был закрыт Ираном в ответ на наступление, начатое США и Израилем 28 февраля.

До начала этой недели аналитики предупреждали, что цена на нефть может достичь пика в 150 долларов за унцию, если конфликт продолжится, поскольку Тегеран намекал, что его союзник, повстанцы-хуситы из Йемена, перекроют поставки через пролив Баб-эль-Мандеб в Красном море.

Падение цен на нефть произошло через несколько минут после того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил в социальных сетях, что Ормузский пролив откроется после недель закрытия. Однако он заявил, что открытие жизненно важного водного пути продлится до заключения договора о прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном.

В своей публикации на Truth Social Трамп заявил, что Ормузский пролив остается «полностью открытым» для коммерческого судоходства, даже несмотря на то, что военно-морская блокада США, направленная против Ирана, остается в силе.

«Ормузский пролив полностью открыт и готов для бизнеса и полноценного прохода, но морская блокада будет оставаться в силе только в отношении Ирана до тех пор, пока наше соглашение с Ираном не будет завершено на 100%», — написал Трамп.

Напомним, ранее США решили не продлевать специальные разрешения на операции с российской и иранской нефтью. Министр финансов Скотт Бессент официально подтвердил возвращение санкционного режима.