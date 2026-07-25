Цены на нефть взлетели до максимума за два месяца: что происходит

Нефть стремительно дорожает / © Associated Press

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Мировые цены на нефть на этой неделе достигли двухмесячного максимума. Отдельные сорта уже приблизились к отметке 110 долларов за баррель на фоне перебоев со снабжением, вызванных войнами в Иране и Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Эталонный сорт Brent, используемый для ценообразования более 60% мировых поставок нефти, в четверг впервые с мая превысил психологическую отметку в 100 долларов и вырос до 105,70 доллара за баррель. В то же время, цена североморского сорта Forties, привязанного к Brent, поднялась до 108,77 доллара за баррель.

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Одной из главных причин удорожания стали атаки йеменских хуситов на танкеры в Красном море. Поэтому часть поставок из Саудовской Аравии пришлось перенаправлять вокруг Африки. Дополнительным фактором стало прекращение действия предварительных договоренностей между США и Ираном, а также усложнение экспорта через Ормузский пролив.

«Вопрос поставок снова вышел на первый план», — отметил нефтяной брокер PVM Тамаш Варга.

На ситуацию повлияло и сокращение добычи нефти в Казахстане. По данным Reuters, после вероятных атак украинских беспилотников была приостановлена работа терминала на Черном море, обеспечивающего совместный с Россией экспортный маршрут вблизи Новороссийска.

В результате добыча на крупнейшем нефтяном месторождении Казахстана сократилась почти вдвое — примерно до 406 тысяч баррелей в сутки.

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Также существенно выросли цены на ближневосточные сорта нефти. В частности, премия на нефть Murban из Абу-Даби поднялась до 19,04 доллара — самого высокого уровня от 7 апреля. Причиной называют дефицит легкой сернистой нефти, усилившийся из-за атак на суда в Черном море.

Из-за ухудшения ситуации безопасности несколько танкеров уже изменили маршруты в Красном море. В то же время, Saudi Aramco предложила нефтеперерабатывающим компаниям дополнительные объемы сырья через египетский порт Сиди-Керир, хотя такой маршрут предусматривает почти месячный обход вокруг Африки.

Ранее сообщалось, что усиление ударов США и Ирана в регионе Персидского залива, ограничение поставок через Ормузский пролив давят на котировки нефти.

Мы ранее информировали, что Россия начала консервировать нефтяные скважины из-за ударов ВСУ.

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