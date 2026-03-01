Цены на нефть взлетят: эксперты Reuters предупредили о важных изменениях на фоне кризиса в Иране

Цены на нефть / © Getty Images

Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ согласовала незначительное увеличение добычи на фоне рисков для поставок из Ирана. В ближайшее время возможен скачок цен до 100 долларов.

Reuters предупреждает об этом 1 марта.

«ОПЕК+ в воскресенье согласилась на скромное увеличение добычи на 206 тыс. баррелей в день с апреля, тогда как война США и Израиля против Ирана и ответ Тегерана привели к перебоям в поставках нефти от ключевых членов организации на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Со ссылкой на лидеров Ближнего Востока, Reuters также сообщает, что война с Ираном может привести к росту цен на нефть более 100 долларов за баррель.

«Любое увеличение добычи OPEC+ будет ограничено из-за отсутствия резервных мощностей за пределами Саудовской Аравии», — добавляют в агентстве.

Актуальная ситуация в Ормузском проливе

Поставки нефти через Ормузский пролив фактически остановлены после предупреждения Ирана о закрытии судоходства. Сотни судов остались на якорных стоянках, несколько подверглись атакам.

Напомним, что пролив Ормуз является ключевым маршрутом для мировых поставок, через него проходит более 20% глобальной нефти.

Также ранее говорилось, что ОПЕК+ уже обсуждала увеличение добычи от 137 тыс. до 548 тыс. баррелей в день.

«Согласованный рост в 206 тыс. баррелей в день составляет менее 0,2% от глобальных поставок. Во время заседания в воскресенье присутствовало только восемь членов OPEC+ — Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Казахстан, Кувейт, Ирак, Алжир и Оман», — напоминают специалисты.

Аналитики также отмечают, что незначительное повышение добычи вряд ли успокоит рынок. Цены будут реагировать, прежде всего, на ситуацию в Персидском заливе и реальное состояние поставок, а не на относительно небольшое увеличение квоты.

Тем временем , цены на бензин и дизель в Украине уже выросли до исторического максимума.

В конце февраля оптовые цены на светлые нефтепродукты резко пошли вверх вслед за внешним рынком. Первыми на это отреагировали прямые импортеры ресурса. Сети уже прибавили по 1 грн за литр горючего.