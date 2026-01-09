Цены на некоторые продукты взлетели: что больше всего подорожало в декабре 2025 года

Цены / © коллаж ТСН.ua/pixabay.com

В декабре 2025 года темпы роста потребительских цен замедлились до 0,2% за месяц, однако в годовом исчислении инфляция составила 8,0%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, базовая инфляция в декабре была минимальной — всего 0,1% по сравнению с ноябрем. В то же время, по итогам всего 2025 года этот показатель, как и общая инфляция, зафиксировался на уровне 8,0%.

Что подорожало, а что подешевело?

Как сообщает Госстат, хотя общий индекс цен на продовольствие за месяц почти не изменился, внутри категорий произошли существенные колебания:

Более всего подорожали яйца, продукты переработки зерновых, рыба, хлеб и подсолнечное масло (рост от 0,7% до 5,6%). Также повысились цены на сало, овощи, говядину и молоко.

Подешевели фрукты, сахар, мясо птицы и свинина (на 0,2–4,1%). Меньше пришлось платить за рис, кисломолочную продукцию и масло.

Инфографика об изменении цен в декабре 2025 года. / © uc.od.ua

Как изменились цены на алкоголь, одежду и транспорт?

По анализу Госстата, табачная продукция прибавила в цене 1,9%, что повлекло за собой общий рост стоимости алкоголя и табака на 1,0%.

Транспортные услуги стали дороже на 0,7%. Это обусловлено ростом цен на топливо и смазочные масла (+1,1%), а также повышением стоимости билетов на железнодорожный транспорт (+1,3%).

Приятная новость ждала покупателей в отделах одежды и обуви: эти товары подешевели в среднем на 3,9% (обувь — на 4,4%, одежда — на 3,6%).

Инфографика об изменениях потребительских цен. / © uc.od.ua

Ограничение данных

Госстат отмечает, что расчеты произведены без учета временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий. Наблюдение проводилось только в репрезентативных городах, сельская местность в отчет не попала.

Напомним, в начале 2026 украинцев ждет неоднозначная ценовая ситуация: молочные продукты высокой жирности и некоторые овощи подешевеют, но хлеб, яйца и тепличные овощи продолжат дорожать.

Основными факторами влияния остаются стоимость электроэнергии, погодные условия и реальная платежеспособность населения, отмечают эксперты.