Цены на один из важных овощей борщевого набора начали стремительно снижаться

Капуста / © Pixabay

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На украинском рынке на этой неделе зафиксировано существенное снижение стоимости белокочанной капусты из прошлогоднего урожая. Основной причиной такого удешевления стало стремительное ухудшение качества овоща после длительного хранения. Ситуацию усугубляет и слабый спрос, что лишь усиливает давление на ценовую политику.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Согласно мониторингу рынка, еще перед выходными средние розничные цены на капусту достигали 52 грн/кг (около $1,25/кг). В настоящее время продукт продается в пределах 40–48 грн/кг ($0,96–1,15/кг), что на 10% дешевле по сравнению с концом прошлой недели.

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Несмотря на текущее снижение, стоимость капусты остается существенно выше, чем в прошлом. По подсчетам, цена в настоящее время превышает прошлогоднюю примерно в 6,4 раза. В то же время, участники рынка не исключают дальнейшего удешевления в ближайшей перспективе.

Эксперты объясняют такую тенденцию тем, что аграрии сталкиваются с трудностями сбыта остатков прошлогоднего урожая, тогда как объемы предложения ранних овощей на рынке постоянно растут.

Напомним, ранее мы писали о том, когда сажать капусту в открытую почву в 2025 году: как правильно это делать.