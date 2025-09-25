Цены на огурцы в Украине резко растут: сколько стоит килограмм

Огурцы / © unsplash.com

Реклама

На этой неделе украинские тепличные комбинаты в очередной раз повысили отпускные цены на огурцы.

Об этом информируют аналитики проекта EastFruit.

Эксперты объясняют удорожание действием нескольких факторов. Главная причина — общее уменьшение предложения тепличных овощей на фоне высокого спроса. По данным мониторинга, оптовые цены на тепличные огурцы сейчас колеблются в пределах 30–50 грн/кг ($0,72–1,21/кг), что примерно на 15% выше, чем в конце прошлой недели.

Реклама

Участники рынка отмечают, что ограниченное предложение разрешает хозяйствам повышать цены. На сегодняшний день грунтовый огурец почти исчез из продажи. В то же время поставки тепличной продукции существенно снизились из-за прохладной и пасмурной погоды в Украине в течение последней недели.

Несмотря на нынешний рост, тепличные огурцы в Украине все еще продаются в среднем на 24% дешевле, чем в прошлом же году. Игроки рынка уверены, что цены продолжат расти, поскольку спрос со стороны оптовых компаний и розничных сетей остается высоким, а импорт пока не может компенсировать нехватку местной продукции.

Напомним, в течение 15-21 сентября 2025 спрос на овощи и фрукты на торговых площадках продемонстрировал интересные изменения. Основными тенденциями недели специалисты считают спрос на картофель — он растет. Тем временем лук остается лидером продаж, хотя его предложение постепенно уменьшается.

Зеленый лук потерял треть своей стоимости. Только за неделю цена на нее снизилась на 50 гривен, и теперь килограмм стоит 100 гривен. Небольшое удешевление показали также молодая кукуруза с 10 до 9 грн за штуку и редис, цена которой снизилась с 30 до 28 грн/кг.