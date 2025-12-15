Цены на овощи и фрукты в Украине: что подорожало, а что подешевело

Продукты / © Pixabay

На прошлой неделе торговые площадки показали активную торговлю овощами и фруктами. Белокочанная капуста и яблоки остаются самыми популярными, а спрос на мандарины превышает предложение.

Об этом пишет EastFruit.

За 50-ю неделю 2025 года активность участников EastFruit охватила 15 стран. Вновь появились объявления из Молдовы, Азербайджана и Китая. Выросли продажи в Узбекистане, Иране и Египте, тогда как предложение из Украины, Турции и Греции сократилось. Лидеры по количеству объявлений остались прежними: Украина, Узбекистан, Иран, Польша и Египет.

Белокочанная капуста снова возглавила продажи, а пекинская капуста продолжает дешеветь при росте спроса. Активизировалось предложение репчатого лука и столовой свеклы, в то время как продажи моркови снизились. Выросло предложение салатов и зелени, а интенсивность продаж цветной капусты и редьки уменьшилась.

Яблоки продолжают оставаться лидером продаж уже третью неделю подряд. Продажи хурмы выросли, появились предложения из Азербайджана и Грузии.

Активизировался рынок винограда в Узбекистане. Египет и Иран нарастили реализацию апельсинов, в то время как мандарины остаются в дефиците. Марокко установило новый рекорд экспорта мандаринов в Германию.

Цены в Украине и регионе

В Украине подорожали помидоры, лимоны, мандарины и зеленый лук, а огурцы, белокочанная, пекинская и цветная капуста подешевели. Брокколи и редис подорожали. Цены на апельсины начали снижаться из-за роста предложения, а хурма и гранат остаются дороже предыдущей недели.

Напомним, глава Союза украинского крестьянства Иван Томич предупредил об ожидаемом росте цен на основные продукты питания в среднем на 10% в канун рождественских и новогодних праздников. По его прогнозу, это коснется ключевых товаров праздничного стола, в том числе мяса (свинины и некоторых видов курятины), растительного масла и яиц.