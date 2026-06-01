Цены на овощи и ягоды в Украине резко упали: что подешевело больше всего

Овощи / © ТСН

В Украине начали стремительно падать оптовые цены на овощи, ягоды и фрукты. Больше всего подешевел зеленый горошек — его стоимость упала почти вдвое. Также на рынках активно падают цены на ранние огурцы, клубнику, абрикосы и молодые овощи для борща.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Как изменились цены на овощи

Согласно мониторингу экспертов, лидером подешевления стал зеленый горошек, стоимость которого упала с 350-400 до 150-200 гривен за килограмм. Кроме того, на оптовых площадках фиксируют значительное понижение стоимости других свежих овощей.

В частности, огурцы подешевели и теперь стоят 40–62 грн/кг, а на помидоры цена просела менее существенно — до 100–155 грн/кг. В то же время ценовой диапазон на молодой картофель сместился до 50–90 грн/кг.

Положительная тенденция коснулась и молодых овощей борщевого набора. Ранняя красная свекла сейчас продается по 25–35 грн/кг (против 38–43 грн/кг на прошлой неделе), а белокочанная капуста — по 15–18 грн/кг (вместо 18–22 грн/кг).

В то же время прошлогодние овощи старого урожая по большей части удерживают предыдущие позиции. В частности, старый картофель стоит по-прежнему — 8–12 грн/кг. Единственным исключением среди этой категории стала незначительно подорожавшая морковь: ее стоимость выросла с 20–26 до 20–28 грн/кг.

Сколько стоят ягоды

Параллельно с овощами аналитики отмечают спад цен в садовом и ягодном секторах. Сезонное увеличение предложения на рынке заставило производителей пересмотреть ценники.

Существенное падение продемонстрировали абрикосы, стоимость которых снизилась до 100–150 грн/кг. Также в цене упала клубника — теперь ее продают по 100–200 грн/кг. Кроме того, скорректировались ценники на черешню, которая сейчас стоит в пределах 200–250 грн/кг.

