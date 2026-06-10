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Цены на овощи пойдут вниз: эксперт объяснил, когда ждать удешевления
Экономист спрогнозировал обвал цен на овощи в конце июня.
В конце июня и начале июля 2026 года украинские потребители смогут наблюдать существенное снижение розничных цен на свежие овощи.
Такой оптимистичный прогноз для продовольственного рынка озвучил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью «Новости.LIVE».
Причины высоких цен в начале лета
Теперь стоимость свежих овощей на прилавках украинских магазинов и местных базарах удерживается на достаточно высоком уровне. Специалист объясняет такую ситуацию тем, что продавцы в основном реализуют дорогостоящую парниковую продукцию и разнообразные импортные товары.
Пока внутренний рынок остается зависимым от заграничных поставок и тепличных хозяйств, существенного обвала цен покупателям не стоит ожидать. В то же время экономист уверяет, что в ближайшие месяцы овощи точно не будут дорожать, поскольку рынок готовится к новому сезону.
Когда появится дешевые овощи
Ситуация начнет кардинально меняться с середины или конца июня, когда стартует активный сбор свежего отечественного урожая. Именно в этот период на прилавки массово начнет поступать украинская продукция с открытой почвы.
«Как только пойдет открытая почва, она однозначно подешевеет», — отметил Олег Пендзин.
Благодаря появлению большого количества отечественных овощей, общее предложение на рынке стремительно и ощутимо возрастет. Это создаст естественную конкуренцию среди многочисленных продавцов, поэтому цены на популярные овощи объективно пойдут вниз.
Напомним, инфляция в мае замедлилась, но цены на продукты и услуги продолжают расти. В частности, в мае был стремительный рост цен на гречку и пшено . В НБУ удивили причины роста цен на продукты.