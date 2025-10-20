Цены на овощи в Украине бьют рекорды: что и сколько стоит сейчас

Продукты / © Pixabay

В последнюю неделю в Украине произошли значительные ценовые колебания на оптовом рынке овощей и фруктов.

Об этом пишет EastFruit .

Что подорожало больше всего

Огурцы и помидоры существенно прибавили в стоимости. Цены на огурцы выросли с 40–75 грн/кг до 75–105 грн/кг, а томаты подорожали с 20–50 грн/кг до 28–80 грн/кг.

Кабачки резко взлетели в цене, сузив диапазон: если раньше их продавали по 20–45 грн/кг, то теперь по 45–50 грн/кг.

Картофель показал небольшой рост, прибавив гривну к килограмму: с 10–12 грн/кг до 11–13 грн/кг.

Перец также вырос в цене: сладкий — с 55–70 грн/кг до 60–80 грн/кг, а «Белозерка» — с 25–38 грн/кг до 35–45 грн/кг.

Белокочанная капуста подорожала на три гривны, достигнув 9–12 грн/кг.

Ситуация во фруктово-ягодном сегменте

Лохина подняла нижний ценовой порог, продаваясь теперь по 300–400 грн/кг (по сравнению с 220–400 грн/кг на прошлой неделе).

Выросла стоимость груш (с 30–70 грн/кг до 30–85 грн/кг) и слив (с 10–45 грн/кг до 20–45 грн/кг).

Яблоки остаются единственным стабильным продуктом в этом сегменте, сохраняя цены на уровне 20–85 грн/кг.

Что подешевело

Некоторые виды капусты, напротив, снизились в стоимости. Цветная капуста подешевела с 35–55 грн/кг до 27–40 грн/кг, а брокколи — с 45–60 грн/кг до 40–50 грн/кг.

Цены на пекинскую капусту остались без изменений (25–35 грн/кг).

Напомним, украинские предприятия ожидают стремительного роста потребительских цен в последующие 12 месяцев. Руководители компаний прогнозируют инфляцию на уровне 11,4%, что почти вдвое превышает официальный прогноз НБУ.

С начала полномасштабного вторжения России большинство базовых продуктов в Украине существенно удорожали. Этот скачок цен стал прямым следствием инфляции, уничтожения агрокомплексов и хозяйств, а также всеобщего снижения производства.