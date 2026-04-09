В преддверии Пасхи украинские супермаркеты традиционно расширяют ассортимент праздничной выпечки. Покупателям предлагают десятки вариантов пасок — от компактных бюджетных до крупных праздничных изделий с начинками, глазурью и декором. Цена зависит от веса, ингредиентов и бренда. Так сколько стоят паски в 2026 году?

Журналисты Новости.LIVE проанализировали цены в столичных сетях и выяснили, во сколько обойдется главный символ Пасхи.

Цены на пояса в супермаркетах Киева

В больших сетях представлен широкий выбор: классические паски, крафины, панетоне и праздничные кексы. По данным сервисов доставки, цены колеблются от примерно 27 грн. до почти 850 грн.

В Auchan самый дешевый вариант — небольшая паска собственного производства весом 90 г — стоит около 26,90 грн. Самый дорогой продукт — пасхальный кекс от «Киевхлеб» весом 1 кг с сухофруктами и орехами — более 840 грн.

В Novus за классическую паску весом 100 г просят от 36,99 грн. В то же время, премиальный сегмент представлен, в частности, панетоне с фисташковой начинкой, который обойдется почти в 600 грн.

В METRO бюджетные варианты быстро раскупаются. На 9 апреля самый доступный кекс весом 450 г стоил около 128 грн, тогда как более дорогие позиции, например из спельтовой муки, достигали почти 390 грн.

Сеть «Сільпо» предлагает более двух десятков позиций. Простейшая пасха — около 40 грн за 100 г, а импортные или авторские варианты, например панетон, — до 469 грн.

В АТБ цены стартуют примерно от 35,90 грн за небольшую классическую паску. Самые дорогие варианты — творожные кексы — стоят более 250 грн.

Сколько стоит пасхальная корзина 2026

По подсчетам Института аграрной экономики, в 2026 году стандартная пасхальная корзина для семьи из четырех человек обойдется примерно в 1903 грн. Это более чем на 14% больше, чем в прошлом.

Больше всего за год подорожали мясные и молочные продукты. В частности, домашняя колбаса выросла в цене более чем на треть — около 287 грн за пол килограмма. Мягкий сыр прибавил более 30% и стоит примерно 157 грн за 500 г.

Яйца также остаются одним из ключевых факторов роста расходов: десяток в среднем обходится почти в 88 грн, что почти на 20% дороже года назад.

Таким образом, праздничный стол 2026 года обойдется украинцам дороже, а выбор паски по-прежнему зависит от бюджета: от доступных вариантов до премиальных изделий с дорогими ингредиентами.

Напомним, печь пасху на Пасху-2026 советуют в Чистый четверг, который в этом году пришелся на 9 апреля. Сегодня убирают в домах и наводят порядок на кухне.