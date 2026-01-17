Цены на подсолнечное масло: что увидят украинцы в супермаркетах

Масло / © Pixabay

Внутреннее потребление подсолнечного масла эксперты и чиновники оценивают в 5,6-8% от общего объема производства. Соответственно, даже несмотря на российские атаки на нашу масляную отрасль, у украинцев нет дефицита этого товара.

Об этом пишет Главком.

Аналитик масличных рынков Информационного агентства «АПК-Информ» Светлана Киричок не дает однозначного прогноза по развитию ценовой ситуации, поскольку ее формируют очень много факторов: «Не исключается, что цена на подсолнечное масло на внутреннем рынке, в частности, на полках магазинов, действительно может вырасти в ближайшее время из-за повышения спроса, прежде всего, для формирования экспортных партий масла, взамен того, что было уничтожено в портах».

Госрегулирование цен на подсолнечное масло введено 30 декабря 2021 года. Субъекты хозяйствования должны предупреждать о повышении розничной стоимости этого продукта: если на 15% и более — за 30 дней, на 10-15% — за 14 дней, на 5-10% — за три дня. Также торговая надбавка не может превышать 10% оптовой цены производителя или таможенной стоимости.

Тем временем на украинском экспортном рынке зафиксирован стремительный рост стоимости подсолнечного масла. Только за первую неделю 2026 года цена на этот продукт в портах выросла на 22 USD/т. Об этом сообщают аналитики ИА «АПК-Информ».

Напомним, 22 декабря россияне нанесли удар по порту «Южный» возле Одессы. В результате загорелись емкости с мукой и маслом, произошла утечка растительного масла в акваторию, которую временно перекрывали до полной ликвидации последствий утечки.

Ранее речь шла о том, что украинцев ждет удорожание молочной продукции из-за сокращения надоев и роста затрат на переработку.

«Формально, если смотреть на прямые расходы, поводы для роста цен на молочку есть. Но все упирается в покупательскую способность населения», — подчеркнул экономист Олег Пендзин.