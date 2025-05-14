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ТСН в социальных сетях

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Деньги
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Цены на популярную ягоду бьют рекорды: какая причина

Цена на клубнику достигла невероятных 250+ грн за килограмм.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Цены на клубнику

Клубника / © Unsplash

Нынешний сезон клубники стартовал с рекордных цен — на рынках и в супермаркетах за килограмм просят от 180 до более 250 гривен. Аналитики связывают это с неблагоприятными погодными условиями, которые значительно сократили урожай.

Об этом сообщил аналитик украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии для 24 канала.

Гопка прогнозирует, что уже в начале июня, с увеличением поставок отечественной клубники из открытого грунта и импорта, цены могут ощутимо снизиться, опустившись до 80-130 гривен за килограмм.

Напомним, в Украине стремительно подорожало сливочное масло.

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