Цены на популярную ягоду бьют рекорды: какая причина

Клубника / © Unsplash

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Нынешний сезон клубники стартовал с рекордных цен — на рынках и в супермаркетах за килограмм просят от 180 до более 250 гривен. Аналитики связывают это с неблагоприятными погодными условиями, которые значительно сократили урожай.

Об этом сообщил аналитик украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии для 24 канала.

Гопка прогнозирует, что уже в начале июня, с увеличением поставок отечественной клубники из открытого грунта и импорта, цены могут ощутимо снизиться, опустившись до 80-130 гривен за килограмм.

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Напомним, в Украине стремительно подорожало сливочное масло.