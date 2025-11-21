Цены на популярный овощ резко подорожали: сколько стоит килограмм

Огурцы и помидоры / © Pexels

Реклама

На украинском рынке наблюдается дефицит качественных огурцов. Это привело к очередному повышению цен в этом сегменте. Местные тепличные комбинаты подняли стоимость продукции, поскольку розничные сети предпочитают отечественные овощи, несмотря на более высокую цену.

Об этом пишет EastFruit.

По данным аналитиков, стационарные тепличные комбинаты предлагают огурцы по 85-110 грн/кг ($2,02–2,61/кг). Это в среднем на 10% дороже, чем было неделей раньше. Повышать цену украинским производителям позволяет стабильный спрос со стороны розничных сетей, ищущих качественную продукцию.

Реклама

По информации аналитиков, большинство ритейлов сознательно выбирают огурцы из местных комбинатов. Даже если их цена несколько выше импортных аналогов. Представители сетей объясняют свое решение очень невысоким качеством импортной продукции, заметно уступающей огурцам от местных производителей.

Дополнительную поддержку ценам оказывает сокращение предложения от украинских производителей. Большинство местных тепличных комбинатов практически завершили сезон реализации текущего оборота. В то же время, аналитики отмечают, что, несмотря на очередное удорожание, сейчас тепличные огурцы в Украине поступают в продажу по меньшей мере на 10% дешевле, чем стоили за аналогичный период прошлого года.

Напомним, на фоне удорожания муки, блекаутов и кадровой нехватки макаронные изделия в Украине могут подорожать на 3–10%, предупреждают эксперты. Некоторые советуют украинцам делать запасы продукции перед праздниками, но есть ли реальные основания для паники?

Ранее мы рассказывали, какие цены на продукты прогнозируются перед Рождеством и Новым Годом.