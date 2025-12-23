Цены на популярный овощ стремительно выросли: какая причина, и чего ожидать

Огурцы / © Фото из открытых источников

Цены на огурцы в Украине снова растут из-за недостатка продукции на рынке: сезон у большинства украинских комбинатов завершен, а импортные поставки остаются нестабильными.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По состоянию на сегодня стоимость тепличных огурцов на украинском рынке колеблется в пределах 110-140 грн/кг (2,60-3,31 доллара). Как свидетельствует ежедневный мониторинг рынка, это в среднем на пятую часть дороже, чем еще неделю назад.

Как сообщают аналитики, спрос на огурцы на украинском рынке вырос накануне новогодних праздников на фоне снижения цен неделей ранее, по словам рыночных операторов. В то же время предложение местных овощей остается ограниченным. Основной объем продукции поступает из Турции, где также отмечают повышение цен.

Эксперты рынка прогнозируют ускорение роста цен на тепличные овощи в Украине. Основная часть местных теплиц завершила сезон, поэтому рынок почти полностью обеспечивается турецкой продукцией. Повышение спроса на овощи перед праздниками дополнительно стимулирует ценовой рост.

На сегодня тепличные огурцы в Украине продаются в среднем на 33% дороже, чем в тот же период прошлого года.

