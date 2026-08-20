Картофель / © pexels.com

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Сезон сбора картофеля заметно повлиял на его стоимость в Украине. Хозяйства увеличивают поставки нового урожая, из-за чего цены на рынке снижаются уже вторую неделю подряд.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

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Сегодня украинские производители предлагают картофель по цене 6–12 грн/кг. За последнюю неделю средняя стоимость продукции снизилась ещё на 14%.

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Одной из главных причин снижения цен стало увеличение объёмов нового урожая. В основных регионах выращивания картофеля продолжаются массовые уборочные работы, благодаря чему на рынке с каждым днём появляется всё больше продукции.

В то же время спрос остается ниже среднего. В таких условиях продавцы вынуждены пересматривать цены в сторону снижения, поскольку предложение картофеля значительно превышает активность покупателей.

Нынешние цены заметно отличаются и от прошлогодних. В среднем картофель в Украине сейчас продается на 37% дешевле, чем в тот же период прошлого года.

В ближайшее время участники рынка не предвидят предпосылок для роста цен. Значительные объемы производства по-прежнему оказывают давление на цены, поэтому тенденция к их росту в настоящее время маловероятна.

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Цены на продукты в Украине — последние новости

Напомним, из-за аномальной жары в Украине пострадал урожай белокочанной капусты. Овощ созревает медленнее, а его предложение на рынке сократилось, из-за чего производители начали повышать отпускные цены.

Также ранее мы рассказывали о ценах на сезонные овощи, фрукты и ягоды на рынках Киева в середине августа. Стоимость продукции существенно различается: в частности, килограмм арбуза можно купить за 35 грн, тогда как цена ежевики достигает 550 грн за килограмм.

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