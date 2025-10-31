Цены на популярный продукт бьют рекорды: чего ждать украинцам

Масло / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

В Украине стремительно растут цены на подсолнечник и масло из-за низкого урожая и воздержания фермеров. Переработчики пользуются ажиотажем. Однако мировой рынок насыщается, а главный конкурент, пальмовое масло уже резко дешевеет, что чревато обвалом «спекулятивных» цен.

Об этом пишет Grain Trage.

На украинском рынке царит ажиотаж. Снижение прогнозов урожая подсолнечника и нежелание фермеров продавать урожай по текущим ценам приводят к дальнейшему росту цен.

Реклама

Цены спроса на подсолнечное масло в Украине за неделю выросли еще на 20-30 долларов за тонну — до 1250-1265 долларов за тонну с доставкой в порты. Переработчики, пользуясь случаем, активно продают масло по высоким ценам.

Спрос высок и за границей. Цены на украинское масло с доставкой в ЕС выросли до 1340-1360$/т (DAP Италия, Греция). Даже российское масло подорожало до 1220–1230 $/т на фоне меньшего урожая на юге РФ.

Пока подсолнух бьет рекорды, на мировых рынках назревает кризис. Главный и более дешевый конкурент — пальмовое масло — стремительно падает в цене.

Ноябрьские котировки на пальмовое масло за последнюю неделю упали на 4,4% — до 1022 $/т. Причина — падение спроса и рост производства. Экспорт из Малайзии за 25 дней октября сократился, хотя в начале месяца показывал рост. Это свидетельствует о том, что рынки начинают насыщаться.

Реклама

Дополнительно давит Индонезия, где производство «пальмы» может возрасти до 56 млн т, что значительно превышает прогнозы. Декабрьские фьючерсы на соевое масло в Чикаго также снизились на 1% до 1107$/т.

Чего ждать дальше

Падение цен на пальмовое масло — это прямая угроза для дорогого подсолнечного. Вскоре это снизит спекулятивный спрос и на украинский продукт.

Рынки также замерли в ожидании итогов переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Заключение торгового соглашения между США и Китаем может поддержать котировки. Однако если соглашение не будет заключено — спекулятивный рост цен на сырье, включая масло, прекратится.

Напомним, украинские фермеры ограничивают продажу качественной продукции, рассчитывая на дальнейший рост цен на овощи. Спрос на рынке стабильно растет.