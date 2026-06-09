Цены на продукты и горючее снова выросли: свежие данные по инфляции в Украине

Что происходит с ценами в Украине / © pexels.com

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В мае 2026 года темпы роста цен в Украине несколько замедлились.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По информации специалистов, потребительская инфляция составила 0,9% по сравнению с апрелем, а в годовом исчислении — 8,2%.

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В апреле годовая инфляция была выше — 8,6%, что свидетельствует о постепенном уменьшении инфляционного давления.

Экономисты отмечают, что снижение месячного показателя с 1,4 до 0,9% означает замедление подорожания товаров и услуг.

Самый существенный рост цен был зафиксирован в продовольственном сегменте и транспорте. В частности, продукты переработки зерновых (хлеб, мука, макароны) прибавили 16,7%, горючее — +7,9%, транспортные услуги — +4,7%, а продукты питания и безалкогольные напитки — +1,9%.

В то же время базовая инфляция, не учитывающая цены на топливо и продукты питания, составила 7,1%, а инфляция в сфере услуг — 12,8%.

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Инфляция замедляется, а цены растут.

Инфляционное давление вызывают удорожание энергоресурсов, ослабление гривны и ростом расходов бизнеса на зарплаты и логистику.

По прогнозу НБУ, в 2026 году инфляция может временно ускориться до 9,4%, однако уже в следующем году ожидается снижение ее до 6,5%, а затем и до целевых 5%.

Месячный рост цен на 0,9% для большинства потребителей малозаметен. Однако годовая инфляция в 8,2% уже оказывает существенное влияние на расходы домохозяйств.

Особенно это заметно на продуктах питания, которые дорожают быстрее других товаров.

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Напомним, геополитика напрямую сказывается на украинской экономике. Рост цен в Украине временно ускорится, но будет контролируемым и краткосрочным, отмечали ранее украинские экономисты.

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