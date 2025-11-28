Цены на продукты подскочат к праздникам: что подорожает больше всего

Продукты в супермаркете / © pixabay.com

Перед Рождеством и Новым годом в Украине традиционно ожидается рост цен на продукты питания в пределах до 10%. Подорожание коснется прежде всего того, что украинцы ставят на праздничный стол: мяса, яиц и молочки.

Об этом рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, сообщает УНИАН.

Украинцам стоит готовиться к очередному росту цен во второй декаде декабря.

«Во второй декаде декабря мы увидим потихоньку, небольшой рост цен. Подорожает в первую очередь то, что вы будете ставить на праздничный стол — яйца, молочка, мясо. Оно где-то на 7-10% может подскочить в цене, а потом опустится», — рассказал Пендзин.

Он также высказал мнение, что цены на продукты в Украине после зимних праздников должны «осесть».

«Кошелек человеческий — он не резиновый, ограниченный. Вот вы и имеете ответ. Откуда у людей возьмутся деньги?» — задал риторический вопрос эксперт.

К слову, в Украине постепенно будут расти цены на кондитерские продукты. Президент ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк прогнозирует, что годовое подорожание может достичь около 15%. Также следует ожидать существенного роста цен на кондитерку во время Нового года и Рождества из-за традиционного увеличения спроса.