Цены на продукты растут: что уже сейчас шокирует украинцев

Продукты подорожали / © Pixabay

Реклама

В апреле 2025 года в Украине зафиксирован самый высокий уровень инфляции с начала года — цены выросли на 15,1% по сравнению с апрелем 2024 года.

Об этом идет речь в отчете Государственной службы статистики Украины.

«Инфляция на потребительском рынке в апреле 2025 года по сравнению с мартом 2025 года составила 0,7%, с начала года — 4,3%», — уточнили в ведомстве.

Реклама

В Украине за год существенно выросли цены на базовые продукты — об этом свидетельствуют данные официальной статистики.

Больше всего подорожали:

яйца — на 74,6% в годовом исчислении, хотя в апреле цена несколько снизилась на 2,5% благодаря сезонным факторам

овощи — выросли в цене на 35,8%, за последний месяц — еще на 0,9%

подсолнечное масло — подорожало на 34,8% за год и на 0,4% в апреле

За год в Украине значительно подорожали также сливочное масло (на 30,1%), фрукты (на 25,3%) и хлеб (на 21,8%).

Согласно данным Госстата, одежда и обувь подешевели: одежда подешевела на 4,9%, а обувь — на 3,9% за год.

Реклама

В то же время услуги в других сферах стали дороже:

здравоохранение подорожало на 13,5% транспорт — на 6,9%

связь — на 18,5%

Цены на образование выросли на 12,1%, а отдых подорожал на 1,3%.

Ранее сообщалось, что аномальные весенние заморозки в Украине ударили по плодовым садам, уничтожив часть урожая абрикосов, яблок и голубики. Как следствие, летом украинцы могут получить меньше фруктов по более высокой цене — эксперты прогнозируют рост стоимости персиков и абрикосов на 20–25%.