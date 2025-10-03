Цены на продукты снизились впервые с начала полномасштабной войны

Продукты в супермаркете / © pixabay.com

В сентябре этого года мировые цены на продовольственные товары снизились почти на 20% от рекордного уровня марта 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщила в пятницу Продовольственная и сельскохозяйственная организация (FAO) ООН, передает Reuters.

Индекс цен на продовольствие FAO, который поднялся до двухлетнего пика в июле, прежде чем стабилизироваться в августе, в прошлом месяце был сдержан падением индекса цен на сахар на 4,1%, который достиг самого низкого уровня с марта 2021 года.

Падение цен на сахар отображало улучшение прогнозов относительно более высокого, чем ожидалось, производства в Бразилии и благоприятные перспективы урожая в Индии и Таиланде.

Индекс цен на молочные продукты агентства снизился на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что, в свою очередь, было обусловлено резким падением цен на сливочное масло на фоне роста перспектив производства в Океании.

Ориентировочный показатель зерновых FAO снизился на 0,6% по сравнению с августом, при этом цены на пшеницу падают третий месяц подряд из-за больших урожаев и низкого международного спроса.

Цены на кукурузу также снизились, частично из-за временной приостановки экспортных пошлин в Аргентине.

Индекс цен на рис агентства также показал ежемесячное падение, поскольку сокращение заказов покупателей на Филиппинах и в Африке повлияло на ситуацию.

Цены на растительное масло упали на 0,7%, поскольку снижение котировок на пальмовое и соевое масло компенсировало рост цен на подсолнечное и рапсовое масла.

Зато показатель цен на мясо FAO вырос на 0,7% до нового рекордного уровня, поскольку котировки говядины и баранины выросли.

Цены на говядину также достигли нового пика, что поддержано высоким спросом в США на фоне ограниченного внутреннего предложения.

В отдельном отчете FAO увеличила свой прогноз мирового производства зерновых в 2025 году до 2,971 миллиарда метрических тонн с 2,961 миллиарда тонн, прогнозируемых в прошлом месяце.

По последнему прогнозу, объем производства вырос на 3,8% по сравнению с 2024 годом, что является самым большим годовым ростом с 2013 года.

Пересмотр в сторону увеличения был связан с перспективами более высокого производства пшеницы, кукурузы и риса.

Напомним, ранее в Украине зафиксировали очередной рост цен на продовольственные товары, произведенные в стране. По данным Госстата, в августе 2025 года оптовые цены поднялись в среднем почти на 20%, однако отдельные категории выросли значительно быстрее.