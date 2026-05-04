Цены на продукты в мае 2026: что больше всего подорожает в Украине

Несмотря на начало нового сезона и первые урожаи свежих овощей, в мае цены на продукты продолжат расти. В частности, существенно дороже могут стать гречка, пшено и молочные продукты.

Как изменятся цены на продукты в мае 2026

Несмотря на слабую покупательную способность, цены на продукты в Украине продолжат расти в мае 2026. Эксперт Института аграрной экономики Иван Свиноус сообщил, что в Украине дорожает производство молока, ведь себестоимость горючего и кормов растет.

Также дорожает логистика. Все это создает предпосылки к подорожанию продуктов, особенно молочки.

«Цена пастеризованного молока жирностью 2,6% может достичь 74,1 грн/кг (+2,4%), сметаны жирностью 20% — 195,3 грн/кг (+3,6%), а масла „Селянське“ жирностью 72,5% — грн/кг (+3,3%)», — отмечает эксперт.

Закупочные цены на молоко тоже могут повыситься. Речь идет о молоке, которое поступает на переработку от сельскохозяйственных предприятий. Рентабельность хозяйств корпоративного сектора низкая и едва держится на грани 2–3%.

Но для хозяйств в мае произойдет удешевление стоимости молока второго сорта примерно на 2% — до 9,61 грн/кг. Причиной послужило более низкое качество продукции, логистические потери и рост предложения среди частных сельских хозяйств.

К концу апреля овощи из борщового набора снова подорожали, а салатные — подешевели. В мае ситуация может измениться. На цены влияют оперативность и объемы поставок, цены на электроэнергию и топливо.

В частности, в мае снова подорожают овощи борщового набора до 7%. Фрукты могут подорожать еще на 10%. До конца мая будут постепенно дешеветь салатные овощи — на 15-20%, ведь предложение будет увеличиваться.

Ученая Наталья Копытец отметила, что в апреле возросли розничные цены на мясо. Больше всего подорожали куриные голени и филе. Существенно прибавила в цене свинина — особенно ребра и подчеревок.

Подешевели за последний месяц только грудинка и лопатка свинины — на 4,7 и 8,3% соответственно. Менее заметно подешевела куриная тушка и бедра — около 1,5%.

После Пасхи цены на мясо в Украине колеблются. В мае ситуация должна быть стабильной.

«В мае 2026 года розничные цены на основные виды мяса — говядина, свинина, курятина — останутся на уровне цен, которые сложились на конец апреля 2026 года», — говорит Наталья Копытец.

В мае подорожают крупы — гречка и пшено. Цена может вырасти еще на 5–10%. Пшено может прибавить в стоимости еще 5–7%. Еще на 5–7% в цене может подскочить импортный рис.

Эксперты прогнозируют умеренный рост стоимости манной, ячменной и пшеничной круп — по 3-5%.

Будет ли гречка стоить 100 гривен

Несмотря на сокращение посевов и более низкий урожай в прошлом году, украинцам не стоит ожидать резкого скачка цен на гречку. Как отмечает Светлана Литвин из УКАБ, значительные остатки от предыдущих годов, когда производство превышало спрос, помогут удержать стоимость крупы на стабильном уровне.

Прогнозируется, что цены не вернутся к критическим отметкам в 60–100 грн за килограмм. На рынке наблюдаются противоположные тенденции относительно овощей: картофель, морковь и свёкла существенно подешевели благодаря расширению посевных площадей.

Хотя гречка несколько дорожает из-за действий посредников и меньшего предложения от фермеров, реальное потребление этой крупы в Украине остается невысоким.

