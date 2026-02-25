Цены на продукты в Украине и Польше: девушка показала реальную разницу в супермаркетах (видео)

Украинка Богдана Кондратенко показала цены на продукты в Польше

Украинка Богдана Кондратенко поделилась, сколько в 2026 году стоят продукты в Польше. По ее словам, часть товаров там дороже, чем в Украине, тогда как у других почти одинаковая цена.

Об этом девушка рассказала в видео на своей Instagram-странице.

Цены на продукты в Польше 2026

Для эксперимента Богдана выбрала сеть «Ашан», которая работает в обеих странах.

«А что по ценам на продукты в Польше? Дешевле или дороже? Идем проверять. Для чистоты эксперимента выбираю „Ашан“, потому что он есть и там, и там. И если вы думали, что здесь дешевле, то…» — начала свой рассказ автор видео.

По ее наблюдениям, часть товаров в Польше заметно дороже. Например, бутылка Coca-Cola объемом 1,5 л стоит примерно 106 грн, тогда как в Украине — около 50 — 60 грн.

«Теперь идем к немажорным продуктам. Беру большую сметану — 58 грн. То же, что в Украине. А обычное молоко стоит — 47,53 грн. Также плюс-минус то же. Но меня больше удивляет, что оно все стоит в упаковках и надо самому его выковыривать», — заметила Богдана.

В то же время мясо оказалось дороже: куриная грудка — около 350 грн за килограмм против примерно 250 грн в Украине.

«А вот с яйцами здесь вообще прикол. Кроме того, что есть яйца разного размера — M, L, яйца еще и делятся на: «снесла курица, которая была только в сарае» и «снесла курица, которая была в сарае и выходила на улицу». Десять яиц среднего размера от обычной курицы — 126 грн. А от «свободной» — 145», — рассказала украинка.

Для сравнения, в Украине десяток яиц стоит примерно 70 — 80 грн.

Другие цены на продукты в Польше, которые назвала Богдана:

мытый картофель — около 100 грн за 2,5 кг,

немытый — примерно 18 грн/кг,

капуста — около 25 грн/кг,

багет — 30 — 40 грн,

половина литовского хлеба — около 120 грн,

апельсиновый сок — около 100 грн,

томатная паста — около 42 грн,

яблоки — примерно 60 грн/кг.

«Я одна думала чего-то, что в Польше дешевле продукты?» — спросила Богдана.

Комментарии украинцев относительно цен на продукты

В комментариях пользователи активно обсуждали тему разницы в ценах и доходах. Люди отметили, что сравнивать только цены некорректно, ведь минимальная зарплата в Польше (около 56 тыс. грн) значительно выше украинской (8 647 грн), что полностью меняет покупательную способность граждан.

«Вы забыли упомянуть про минимальную зп в Украине и минимальную зп в Польше, я уже про пенсии не говорю».

«Мясо дороже и невкусное (мне все такое искусственное, особенно ребра, я часто покупаю в фермерских магазах)».

«Едим, чтобы работать, работаем, чтобы есть».

«Даже в военное время, во время кризиса и безнадежности в Европе все равно дороже, чем у нас. Уже давно заметила это».

«И о главном, в Украине минимальная зарплата 8647 грн и в Польше 4666 злотых ~ 56000 грн».

Напомним, по данным Госстата, в январе 2026 года годовая инфляция в Украине достигла 7,4%. Больше всего за год подорожали продукты (на 9,7%), в частности яйца (+33%), мясо (+18,5%), рыба (+17,6%), фрукты (+16,9%) и масло (+15,2%), хотя овощи и сахар наоборот подешевели. Среди услуг существенно выросла стоимость образования (+14,3%), гостиниц и ресторанов (+13,1%), связи (+7,1%) и транспорта (+5,9%). Несмотря на стабильные тарифы на газ и свет, выросли расходы на управление домами (+11,4%) и вывоз мусора. В то же время цены на одежду, обувь и отдых несколько снизились.