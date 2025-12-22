Цены на продукты в Украине: какие овощи и фрукты подорожали

Овощи / © ТСН

В Украине за неделю с 12 по 19 декабря рынок продуктов оставался преимущественно стабильным, но отдельные позиции показали заметное подорожание. Больше всего выросли цены на огурцы, сладкий перец, брокколи, мандарины и авокадо.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По их данным, огурцы стали рекордсменом недели: средняя цена поднялась со 130 до 150 грн за килограмм, при этом минимальная осталась на уровне 90 грн. Сладкий перец прибавил 10 грн, достигнув верхней отметки 120 грн за килограмм. Брокколи подорожало и теперь стоит 70-90 грн/кг, а мандарины на фоне предновогоднего спроса выросли до 100 грн/кг. Авокадо подорожал незначительно — минимальная цена поднялась с 62 до 65 грн/кг.

В то же время большинство продуктов остались на стабильном уровне. Это касается традиционного "борщевого набора" — картофеля, капусты, моркови, лука и чеснока — а также яблок, груш, винограда, бананов и киви. Зелень, такая как петрушка, укроп и салат, держится на высоких отметках до 155 грн/кг, но изменения за неделю не произошло.

Анализ закупочных цен показал, что рост цен на огурцы и сладкий перец объясняется не только торговыми наценками магазинов, но и увеличением производственных затрат, в частности энергии для теплиц и импорта. Большинство других продуктов в долларовом эквиваленте остаются стабильными.

