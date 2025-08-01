Цены на продукты в Украине кое-где превзошли ЕС: что дороже, а что дешевле

Продукты в супермаркете / © pixabay.com

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Стоимость продуктов в Украине стремительно приближается к уровню стран Евросоюза. Во многих категориях украинские цены уже превышают показатели Румынии, Словакии или Турции. В частности, сливочное масло в Украине стоит на 20-25% дороже, чем в Польше.

Об этом свидетельствуют данные июльского Инфляционного отчета Национального банка Украины.

Продукты в Украине дорожают быстрее всего остального

Продовольственная инфляция в Украине опережает общую: с 2020 года стоимость продуктов выросла более чем на 35%, тогда как общий уровень цен — на 25%. Основные причины — пандемия, война, климатические катастрофы, логистические проблемы и цены на энергоносители.

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Для Украины это особенно болезненно, ведь продукты составляют около 40% потребительской корзины населения.

Сравнение цен на продукты в Украине и ЕС

С 2016 года цены на продукты в Украине (в евро) выросли на 79%, тогда как в странах ЕС — на 46%. Однако колебания зависят от конкретной категории.

Дешевле в Украине: хлеб, крупы, овощи, фрукты, пресноводная рыба, подсолнечное масло (на 20-25% дешевле польского).

Дороже в Украине: сливочное масло (на 20-25% по сравнению с Польшей), свинина, молочные продукты — из-за более высокой себестоимости и слабой господдержки по сравнению с ЕС.

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Еще дешевле: мясо птицы и яйца — благодаря масштабному производству и эффективной логистике.

Что тормозит и ускоряет рост цен

Цены сдерживаются низкой покупательной способностью украинцев: когда товар достигает «психологического предела», спрос падает или переходит на более дешевые альтернативы.

Среди факторов роста цен — проблемы в животноводстве, высокие производственные затраты, а также ставки НДС: 20% в Украине против 5% или даже 0% в некоторых странах ЕС.

Импорт растет — цены стабилизируются

После снижения цен в 2023-2024 годах из-за девальвации гривны с начала 2025 года тренд на подорожание возобновился. При этом растет импорт продовольствия: свинины — в 4,4 раза, молока — в 1,6 раза, круп — на 48%, овощей — в 2 раза, а яблок — в 8 раз.

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В НБУ отмечают, что импорт частично сдерживает дальнейший рост внутренних цен, уменьшая дефицит и сглаживая сезонные колебания.

К слову, ранее в июле Государственная служба статистики Украины сообщила, что инфляция в государстве демонстрирует тенденцию к замедлению, однако цены на продукты растут значительно более быстрыми темпами. Так, в июне 2025 года общая годовая инфляция составила 14,3%, тогда как продуктовая — 23,2%. Больше всего за год подорожали овощи, фрукты, яйца, мясо и масло. Некоторые позиции выросли в цене почти втрое.