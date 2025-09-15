- Дата публикации
Цены на продукты в Украине резко вырастут: что "подскочит" на 40%
Украинцев предупредили о значительном росте цен на продукты питания. Депутат назвал основные причины подорожания, которые повлияют на каждую семью.
Цены на продукты в Украине значительно вырастут с середины октября 2025 года. Изменения коснутся практически всех категорий — от подсолнечного масла и овощей до мясной и молочной продукции.
Об этом рассказал народный депутат от фракции «Слуга народа» Дмитрий Соломчук, информирует «Новыны.LIVE».
Что подорожает больше всего в Украине осенью 2025 года?
Самый заметный рост цен в Украине прогнозируют для подсолнечного масла — примерно на 40%.
«Это огромная цифра, это продукт, который должен быть у каждого дома, это составляющая потребительской корзины, и его покупают не только состоятельные люди, а буквально все», — подчеркнул Соломчук.
По словам депутата, главными причинами подорожания стали повышение цен на сырье, глобальные биржевые колебания и общая инфляция, ударившая по агросектору.
Политик уточнил, что картофель пока должен оставаться относительно стабильным в цене, однако сезонность и ограниченные возможности хранения могут изменить ситуацию уже весной.
«Посмотрим, как он сохранится в картофелехранилищах. Если будет нехватка — цены пойдут вверх», — отметил Соломчук.
С овощами ситуация менее утешительная: собственных запасов хватит ненадолго, а весной рынок преимущественно заполнит импорт. Это повлечет подорожание капусты, моркови, лука и других базовых культур.
Дополнительным фактором давления на цены является рост стоимости зерновых, сои, кукурузы и подсолнечника, что прямо влияет на себестоимость производства мяса и молочной продукции. Удешевления здесь ожидать не приходится.
«Зарплаты в сфере выросли до уровня Чехии или Словакии, электроэнергия дорогая, а дефицит квалифицированных работников только добавляет расходов производителям», — объяснил депутат.
Причины подорожания продуктов в Украине
Среди ключевых причин подорожания он назвал:
последствия полномасштабной войны, которая нарушила логистику и рынки;
рост стоимости электроэнергии;
повышение зарплат на фоне нехватки рабочих кадров;
влияние мировых биржевых тенденций на себестоимость продукции.
К слову, ранее эксперты спрогнозировали, что в Украине осенью 2025 года ожидается рост цен на картофель и подсолнечное масло. Так, стоимость картофеля не опустится ниже 10 грн/кг, а подсолнечное масло может подорожать до 100 грн/л. Эксперты объясняют это общей инфляцией, внутренними и внешними факторами.