Цены на продукты в Украине стали выше, чем в Европе: почему так произошло

В Украине цены на продукты стали дороже европейских / © Pixabay

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В Украине цены на продукты питания в 2025 году приближаются к мировым показателям, но украинские семьи тратят на еду значительно большую долю своего семейного бюджета, чем в Европе.

Об этом рассказал эксперт «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин в эфире Украинского Радио

Национальный банк Украины признал, что продуктовая корзина по отдельным позициям уже дороже, чем в Польше пять-шесть лет назад. Цены на продукты питания в Украине растут, но их рост объясняется рядом экономических факторов. Во-первых, налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты в Украине составляет 20%, в то время как в Европейском Союзе этот налог составляет всего 4-5%. «Европейские страны сознательно устанавливают более низкий НДС на продукты питания для удешевления продовольствия для населения», — пояснил эксперт.

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Второй важный фактор — государственная поддержка фермеров в виде дотаций. В Европе до 70% доходов фермеров формируют государственные дотации, что делает продукты дешевле для конечного потребителя. «Благодаря дотациям производство продуктов питания становится более доступным, ведь государство компенсирует часть расходов аграрного сектора», — отметил Олег Пендзин.

Также он сравнил структуру расходов на продукты в семейных бюджетах Украины и Европы. В Украине средняя семья тратит около 40% доходов на питание, тогда как в странах ЕС — лишь от 12% до 18%. Это свидетельствует о значительной разнице в уровне доходов, налоговой политике и государственной поддержке сельского хозяйства.

Эксперт отметил, что несмотря на то, что цены на продукты в Украине почти дотягивают до мировых, они остаются существенным бременем для большинства украинских семей. Снижение налоговой нагрузки на продукты питания и расширение дотаций могут помочь удешевить питание и улучшить благосостояние граждан.

Напомним, в апреле 2025 года в Украине зафиксирован самый высокий уровень инфляции с начала года — цены выросли на 15,1% по сравнению с апрелем 2024 года.

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