Продукты подорожают / © pixabay.com

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В Украине прогнозируют существенный рост цен на продукты к осени — до 30%. Основная причина — весенние заморозки, которые негативно повлияли на урожайность плодовых культур.

Об этом сообщила директор Львовского департамента агропромышленного развития Людмила Гончаренко, пишет Agronews.

Фермеры, выращивающие кабачки, картофель и свеклу, уже понесли потери урожая в пределах 10–20%. Хотя эти показатели не являются критическими, общая ситуация на продовольственном рынке вызывает беспокойство. Некоторые поля остаются незасеянными, а развитие отдельных культур, в частности озимого рапса, отстает, что отрицательно сказывается на общем объеме будущего урожая.

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Эти факторы приведут к сокращению предложения на рынке, что, в свою очередь, приведет к росту цен даже на традиционно доступные овощи. К осени эксперты прогнозируют повышение стоимости таких продуктов, как:

черешня

вишня

слива

земляника садовая

смородина и голубика

абрикосы и персики

а также некоторые овощи, в частности ранний картофель и кабачки

Ранее сообщалось, что аномальные весенние заморозки в Украине ударили по плодовым садам, уничтожив часть урожая абрикосов, яблок и голубики. Как следствие, летом украинцы могут получить меньше фруктов по более высокой цене — эксперты прогнозируют рост стоимости персиков и абрикос на 20–25%.