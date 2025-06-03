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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Цены на продукты в Украине вырастут до 30% — что подорожает и когда

В Украине к осени следует ожидать удорожания продуктов. Эксперты назвали причины резкого скачка цен.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Продукты подорожают

Продукты подорожают / © pixabay.com

В Украине прогнозируют существенный рост цен на продукты к осени — до 30%. Основная причина — весенние заморозки, которые негативно повлияли на урожайность плодовых культур.

Об этом сообщила директор Львовского департамента агропромышленного развития Людмила Гончаренко, пишет Agronews.

Фермеры, выращивающие кабачки, картофель и свеклу, уже понесли потери урожая в пределах 10–20%. Хотя эти показатели не являются критическими, общая ситуация на продовольственном рынке вызывает беспокойство. Некоторые поля остаются незасеянными, а развитие отдельных культур, в частности озимого рапса, отстает, что отрицательно сказывается на общем объеме будущего урожая.

Эти факторы приведут к сокращению предложения на рынке, что, в свою очередь, приведет к росту цен даже на традиционно доступные овощи. К осени эксперты прогнозируют повышение стоимости таких продуктов, как:

  • черешня

  • вишня

  • слива

  • земляника садовая

  • смородина и голубика

  • абрикосы и персики

  • а также некоторые овощи, в частности ранний картофель и кабачки

Ранее сообщалось, что аномальные весенние заморозки в Украине ударили по плодовым садам, уничтожив часть урожая абрикосов, яблок и голубики. Как следствие, летом украинцы могут получить меньше фруктов по более высокой цене — эксперты прогнозируют рост стоимости персиков и абрикос на 20–25%.

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