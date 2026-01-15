ТСН в социальных сетях

Цены на продукты вырастут: что подорожает больше всего

Эксперты прогнозируют повышение цен на крупу и хлеб в Украине.

Цены на продукты вырастут: что подорожает больше всего

Продовольственная корзина дорожает / © Pixabay

Цены на крупу и хлеб в Украине вырастут. Также удорожают овощи. Вероятно повышение цен и на другие группы товаров.

Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Media Center Ukraine.

Атаки РФ на критическую энергетическую инфраструктуру, а также порты Украины повлияли на экспорт украинской продукции в декабре и январе. Показатели фактически на 30-40% ниже, чем в прошлом: сейчас экспортировано около 16 млн тонн, тогда как в прошлом году показатели были на 6 млн тонн больше. Это негативно влияет на поступление валютной выручки и усложняет финансирование товаропроизводителей для подготовки к новой посевной кампании.

«Такие условия уменьшают объемы средств на закупку семян, топлива, средств защиты растений и техники, а также сокращают количество рабочей силы, что создает дополнительное давление на экономику», — отметил Марчук.

Цены на продукты: что будет зимой

Крупы в ближайшее время могут подорожать на 5%, отметил Денис Марчук.

Мясо пока демонстрирует стабильные цены, но из-за колебаний ценообразования возможно удорожание свинины и говядины.

Овощи дорожают из-за увеличения расходов на хранение. Тенденция роста сохранится до сезонных овощей.

А цены на хлеб, по прогнозу эксперта, покажут ежемесячное повышение на 1,5–2% из-за прямого влияния ударов РФ по инфраструктуре Украины.

В целом, по словам Марчука, ситуация создает дополнительную нагрузку на бизнес и влияет на рост стоимости продуктовой корзины для населения.

Напомним, речка в Украине подорожает.

В январе стоимость гречихи достигает 40 грн за кг. Несмотря на то, что темпы инфляции замедлились по сравнению с 2025 годом, экономисты прогнозируют дальнейшее подорожание основного продукта питания на 8-10%.

