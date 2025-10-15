- Дата публикации
Цены на продукты взлетели к небесам: что подорожало больше всего во время войны
из-за войны в Украине подорожало немало продуктов. Однако что стало золотым, а что упало в цене за 4 года великой войны?
С начала полномасштабного вторжения России большинство базовых продуктов в Украине существенно удорожали. Этот скачок цен стал прямым следствием инфляции, уничтожения агрокомплексов и хозяйств, а также всеобщего снижения производства.
Об этом пишет Слово и Дело.
Что подорожало больше всего
Наиболее ощутимо для кошельков украинцев выросла стоимость яблок — на 281,3% Приблизительно с 12,8 грн до 48,8 грн за килограмм. Почти вдвое, на 110,3%, подскочила цена на пачку сливочного масла. Теперь около 110 грн. за 200 граммов.
Мясные продукты также стали золотыми: свинина (ошейок) подорожала на 103,2%, то есть до 251 грн/кг, а мороженая рыба — на 99,4%, до 206,8 грн/кг.
Главные продукты: рост на 60-90%
Цены на большинство основных категорий товаров выросли на 60-90%:
Говядина и куриное филе подорожали примерно на 76% и 85% соответственно.
Сало выросло в цене на 85,3%, до 194 грн/кг.
Пшеничный хлеб вырос на 75,9% до 59 грн. А батон на 65,7% до 30 грн стал значительно дороже.
Молочные продукты. Сметана подорожала на 87,6%, а мягкий творог — на 71,4%. Литр молока (2,6% жирности) стоит сейчас на 64% больше.
Яйца выросли в цене на 52,7% — десяток в среднем 54 грн.
Среди бакалеи больше всего подорожали рис — +82%. Также разные крупы: пшено +46%, ячневая +43,3%. Пшеничная мука на 40,6%. Стоимость подсолнечного масла выросла на 36,4%.
Что подешевело?
На фоне общего роста некоторые продукты, наоборот, стали доступнее. На четвертый год войны подешевела гречка — на 24,4%, до 36 грн/кг. Среди овощей в цене упала свекла (-28,2%), капуста (-16,5%), лук (-5,8%) и морковь (-2,2%).
Напомним, за последний год украинцы почувствовали серьезное удорожание продуктов питания. Больше всего выросли цены на яйца, мясо, масло и молочные продукты, тогда как некоторые овощи стали более доступными.
Из-за ущерба, нанесенного весенними морозами, уничтожившими десятую часть фруктовых садов, фермеры соберут меньший урожай фруктов, но ожидают, что цены будут выше.