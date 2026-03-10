Цены на продукты взлетят: как война на Ближнем Востоке ударит по кошелькам украинцев

Продукты / © Pixabay

Ситуация на Ближнем Востоке будет иметь прямые последствия для экономики Украины. Военные действия в другом регионе мира повлияют на стоимость потребительской корзины украинцев, прежде всего спровоцировав стремительное подорожание импортных овощей и фруктов.

Об этом рассказал аналитик «Украинского клуба аграрного бизнеса» (УКАБ) Максим Гопка.

По словам эксперта, ключевыми факторами удорожания являются энергетические и логистические риски.

В частности, военная напряженность стимулирует рост мировых цен на нефть, что автоматически приводит к удорожанию топлива. Кроме того, возникают серьезные логистические препятствия: риски безопасности морских маршрутов обуславливают задержки поставок и существенный рост стоимости международного страхования грузов.

Внутренние факторы: удар курса доллара и цены на АЗС

Кроме глобальных потрясений, стоимость продуктов в украинских супермаркетах давят и внутренние экономические вызовы. Гопка выделяет две основные проблемы:

резкий скачок розничных цен на топливо в Украине;

постепенный рост курса доллара, который только за последний месяц прибавил 1,4%.

Эти факторы критически увеличивают логистические затраты и поднимают стоимость импортных компонентов в цепи снабжения. Речь идет о семенах, удобрениях, упаковке и оборудовании, без которых не могут обойтись даже отечественные аграрии.

По прогнозам аналитика УКАБ, изменение цен не заставит себя долго ждать, а удар будет сконцентрирован на конкретных категориях товаров.

«Скорейший и самый ощутимый рост цен затронет импортные и тепличные овощи и фрукты», — отметил Гопка.

Прежде всего, украинцы почувствуют это на самых популярных салатных овощах — помидорах и огурцах. Более 80% этих продуктов на украинских полках импортируется из Турции, поэтому любые логистические или энергетические колебания в регионе мгновенно отражаются на их конечной стоимости потребителя.

Как война в Иране «ударила» по Украине:

Обострение конфликта между США, Израилем и Ираном повлекло за собой резкую нестабильность на мировых энергетических рынках. Одним из ключевых факторов стала ситуация вокруг Ормузского пролива — стратегического маршрута для транспортировки нефти, по которому ранее проходила значительная часть мировых поставок.

Из-за блокирования судоходства в регионе и атак на нефтяные танкеры мировые цены на нефть и газ начали стремительно расти. Это уже отразилось и на украинском рынке — за последние дни в стране подорожали бензин и дизель, а стоимость газа выросла примерно на 20%.

Эксперты предупреждают, что удорожание энергоносителей может привести и к росту цен на продукты, поскольку горючее и энергетика являются ключевыми составляющими себестоимости производства и логистики. Одновременно глобальная нестабильность на рынках оказывает влияние и на валютный курс, усиливая давление на гривну.

Также на фоне резкого роста цен на топливо правительство Украины провело совещание с ключевыми участниками рынка нефтепродуктов. По ее итогам, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что государственная компания «Укрнафта» и частные операторы должны обеспечить стабильные поставки топлива и его доступность для потребителей.

В правительстве отмечают, что цены на топливо должны формироваться с учетом ситуации на мировых рынках, но без внутренних спекуляций. При этом Укрнефть должна выполнять роль ориентира справедливой цены на нефтепродукты.

Контроль за ситуацией на рынке осуществляют Антимонопольный комитет Украины и Госпродпотребслужба. Они отслеживают возможные нарушения и случаи необоснованного повышения цен.

Кроме того, Министерство энергетики получило задачу ежедневно координировать работу с участниками рынка, а правительство вместе с профильными министерствами прорабатывает возможные механизмы поддержки для потребителей в случае дальнейшего роста стоимости горючего.