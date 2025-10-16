ТСН в социальных сетях

Цены на продукты взлетят по всему миру - МВФ предупредил о рисках

Стоимость зерна, кофе и сахара резко выросла в 2025 году на фоне неблагоприятных погодных условий и роста спроса.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Продукты подорожают

Продукты подорожают / © Freepik

Мировая экономика переживает период нестабильности, поэтому будущие перспективы роста цен остаются мрачными.

Об этом говорится в октябрьском обзоре мировой экономики, опубликованном на официальном сайте организации.

Среди основных причин — обострение торговых отношений между США и Китаем, способное привести к новым экспортным ограничениям, а также повышенные риски природных катаклизмов — засух и наводнений — в ключевых регионах производства продовольствия.

С марта по август этого года индекс цен на продукты питания и напитки МВФ снизился на 4,8%. Наибольшее падение зафиксировано в категории зерновых — на 11,1%, что связано с высокими прогнозами урожая в США и Южной Америке. Рекордное собрание в Бразилии и США также обвалило цены на кукурузу — на 11,9%.

Ранее в НБУ сообщили, что экономика Украины замедлилась. Основными факторами, сдерживающими рост экономики, остаются последствия полномасштабной войны.

