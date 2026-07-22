Цены на проезд в электричках взлетели: сколько придется заплатить за поездку

Цены на проезд в электричках взлетели

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С 22 июля «Укрзалізниця» изменяет стоимость разового проезда в городской электричке Kyiv City Express, приводя ее в соответствие с новыми тарифами общественного транспорта Киева. Цены на проезд в электричках тоже растут.

Об этом сообщила «Укрзалізниця».

Цены на проезд в электричках в Киеве растут: новые тарифы

Для пассажиров, которые пользуются электричкой регулярно, введут проездные абонементы, которые позволят экономить на ежедневных поездках. Пока таких абонементов нет.

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В УЗ пишут, что содержание и ремонт поездов-электричек, обеспечение их работы и оплата электроэнергии постоянно дорожают, а доходов от продажи билетов недостаточно для покрытия этих расходов.

Ситуацию усложняет и то, что с 2021 года город не компенсирует перевозчику расходы по перевозке льготных категорий — только с начала 2026 года эта задолженность превысила 10 млн грн.

«Именно поэтому мы вынуждены пересмотреть стоимость проезда и привести ее к уровню стоимости проезда в общественном транспорте Киева. При этом, в отличие от общественного транспорта, где тарифы выросли почти в четыре раза, стоимость проезда по Киевской кольцевой электричке повышается только вдвое», — написали в «Укрзалізниця».

Сколько обойдется билет с 22 июля

Цена поездки будет зависеть от выбранного способа оплаты:

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30 грн — в приложениях «Укрзалізниця» и «Київ Цифровий»;

34,20 грн — при оплате через валидаторы или терминалы самообслуживания «Київ Цифровий»;

36,70 грн — в терминалах самообслуживания «Укрзалізниця»;

37 грн — в кассах или непосредственно у разъездного кассира в вагоне.

Все действующие льготы по проезду сохраняются. Студенты и дальше смогут покупать билеты со скидкой через приложение «Укрзалізниця», а ветераны и пенсионеры — оформлять бесплатные проездные документы в кассах.

Рост цен на проезд в Киеве — последние новости:

Напомним, с 15 июля в Киеве выросла стоимость проезда в коммунальном транспорте — до 30 грн за одну поездку. По данным городского совета, изменение тарифов, которые не пересматривались с 2018 года, обусловлено удорожанием электроэнергии, топлива, содержания инфраструктуры и другими расходами.

Для регулярных пассажиров действует система скидок: в зависимости от количества приобретенных поездок цена за одну снижается до 25 грн., а в месячных проездных она составит около 23,3–23,6 грн. Стоимость безлимитного проездного после обсуждений уменьшилась до 3 656 грн.

Все действующие льготы сохраняются: студенты платят 50% стоимости месячного проездного, а ученики ездят бесплатно в течение учебного года и со скидкой 75% летом. Ориентировочно с 1 августа вводится 90-минутный пересадочный билет за 60 грн, а для гостей города — безлимитные билеты на 24, 48 и 72 часа.

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Поездки, приобретенные до 14 июля, остаются в силе до 14 сентября 2026 года. После этого их остаток автоматически перечислят в денежный эквивалент и зачислят на баланс транспортной карты для оплаты поездок по новым тарифам.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец критично отреагировал на повышение стоимости проезда в коммунальном транспорте Киева до 30 гривен. По его мнению, такое решение необоснованно, ведь у столицы самый большой бюджет в Украине — более 106 млрд грн.

Омбудсмен подчеркнул, что рост цены в 3,75 раза не только отразится на пассажирах, но и спровоцирует удорожание маршруток, такси, доставки товаров и продуктов, что в конечном итоге приведет к очередному витку инфляции для всех киевлян.

Кроме того, Лубинец обратил внимание на стоимость безлимитного месячного проездного в 3 656 гривен, который по цене занял восьмое место среди самых дорогих в Европе и оказался дороже, чем в Копенгагене, Хельсинки и Вене.

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