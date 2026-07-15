Цены на проезд в Киеве кардинально выросли, но не для всех: кто сможет ездить бесплатно

Цены на проезд в Киеве

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С 15 июля в Киеве изменились тарифы на проезд в коммунальном транспорте. Стоимость одной поездки теперь — 30 гривен, однако для пассажиров, регулярно пользующихся общественным транспортом, будет действовать система скидок на проездные билеты.

Об этом идет речь на сайте Киевского городского совета.

Как объясняют в городских властях, тарифы не пересматривались с 2018 года.

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Удорожание связывают с ростом расходов транспортных предприятий на электроэнергию, топливо, заработные платы работников, содержание инфраструктуры и сокращением пассажиропотока.

По расчетам перевозчиков, экономически обоснованный тариф в 2026 году должен составить 64,60 грн в метро и 44,14 грн в наземном транспорте. В то же время, новую стоимость определили на основе фактических затрат за 2025 год.

Сколько стоят проездные

Для пассажиров, пользующихся транспортом регулярно, будет действовать система скидок. Чем больше поездок приобретет человек, тем дешевле стоимость каждой из них.

Так, цена одной поездки составит от 30 гривен при покупке до девяти поездок и будет уменьшаться до 25 гривен при покупке пакета из 50 поездок.

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Также можно будет купить месячные проездные. В зависимости от выбранного пакета стоимость одной поездки составит примерно от 23,3 до 23,6 гривны.

После общественного обсуждения безлимитный месячный проездной удешевил на 25%. Его окончательная стоимость составит 3656 гривен.

Что изменилось для студентов, школьников и туристов

Все действующие льготы по проезду остаются.

Студенты платят только половину стоимости месячного проездного. Учащиеся во время учебного года и дальше будут пользоваться транспортом бесплатно, а летом будут оплачивать только 25% стоимости.

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Ориентировочно с 1 августа в столице заработает пересадочный билет за 60 гривен. Он позволит безлимитно пересаживаться между всеми видами коммунального транспорта в течение 90 минут.

Для гостей Киева будут введены отдельные безлимитные билеты на 24, 48 и 72 часа.

Поездки, приобретенные до 14 июля, будут действительны до 14 сентября 2026 года.

После этой даты неиспользованные поездки не исчезнут. Их стоимость автоматически переведут в денежный эквивалент и зачислят на баланс транспортной карты, после чего эти средства можно использовать для оплаты проезда уже по новым тарифам.

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Рост цены за проезд в Киеве — последние новости

Напомним, депутат Киевсовета Леонид Емец заявлял, что из-за отсутствия пленарного заседания Киевсовета не удавалось рассмотреть проект о запрещении повышения тарифов. По его словам, также в ближайшее время планируется поднять тарифы на воду.

К слову, в Киеве с 1 июля по 31 августа приостановят безвозмездный проезд для школьников во время летних каникул. Учащиеся смогут пользоваться транспортом со скидкой 75% на проездные билеты. Месячный безлимитный проездной обойдется в 325 грн, во вторую половину месяца — 162,50 грн. Разовые поездки на учащийся билет без скидки. Также приостанавливается бесплатный проезд для курсантов военных вузов.

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