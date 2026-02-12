Цены на РДН за два дня упали на 30% из-за профицита предложения — ExPro

© УНИАН

По данным «Оператора рынка», с 10 февраля на РДН наблюдался рост предложения. На 11 февраля ее объем достиг 130 тыс. МВт-ч, что на 20% больше по сравнению с предыдущими сутками. В то же время спрос снижался и составил 117 тыс. МВт-ч.

Орлова отмечает, что переход в профицитный режим был обусловлен введением дополнительных генерирующих мощностей и снятием технических ограничений. В частности, были сняты ограничения с нескольких энергоблоков АЭС.

Дополнительным фактором явилось повышение среднесуточной температуры после морозов, что повлияло на снижение потребления.

В то же время, по словам Орловой, наличие ограничений для отдельных потребителей не всегда коррелирует с ценами на спотовом рынке.

«Наличие дефицита или ограничений для отдельных потребителей не означает автоматически высокой цены на спотовых рынках. Во многих случаях ограничения могут быть связаны с проблемами передачи, перегрузкой сетей, локальными авариями. То есть ресурс может быть физически доступен в системе, но ее невозможно доставить отдельным потребителям из-за сетевых ограничений», — пояснила аналитик.

Напомним, НКРЭКУ повысила прайс-кепы на краткосрочных сегментах рынка с 17 января 2026 года, на сутки поставки 18 января. По словам отраслевых аналитиков, этот шаг позволил расширить импортные пересечения и увеличить импорт электроэнергии из Европы в период дефицита.