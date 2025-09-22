- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 153
- Время на прочтение
- 1 мин
Цены на рынке удивляют: какие продукты резко подешевели, а какие в топе самые дорогие
Тыква, яблоко и виноград стали лидерами продаж, арбуз и дыня подешевели.
В течение 15-21 сентября 2025 спрос на овощи и фрукты на торговых площадках продемонстрировал интересные изменения.
Об этом говорится в обзоре EastFruit.
Основными тенденциями недели специалисты считают спрос на картофель. Он растет. Тем временем лук остается лидером продаж, хотя его предложение постепенно уменьшается.
В топ вернулась столовая свекла и впервые попала тыква.
Количество продавцов помидоров резко увеличилось, почти сравнявшись с луком.
А во фруктовом сегменте лидером осталось яблоко. Также стабильно высоким был спрос на виноград.
В Украине подешевели морковь, свекла, дыня и арбуз, но выросли цены на огурцы и малину, отмечают специалисты.
Цены в Украине
Так, капуста, морковь, свекла, помидоры, брокколи, кабачки, пекинская капуста стали дешевле.
Удорожали огурцы, петрушка, салат, малина, голубика.
Напомним, к концу 2025 г. в Украине, вероятно, подорожает основной продукт. Эксперты спрогнозировали новый скачок цен на хлебобулочные изделия.