Цены на рынке удивляют: какие продукты резко подешевели, а какие в топе самые дорогие

Тыква, яблоко и виноград стали лидерами продаж, арбуз и дыня подешевели.

Мониторинговое исследование рынка овощей и фруктов / © Associated Press

В течение 15-21 сентября 2025 спрос на овощи и фрукты на торговых площадках продемонстрировал интересные изменения.

Об этом говорится в обзоре EastFruit.

Основными тенденциями недели специалисты считают спрос на картофель. Он растет. Тем временем лук остается лидером продаж, хотя его предложение постепенно уменьшается.

В топ вернулась столовая свекла и впервые попала тыква.

Количество продавцов помидоров резко увеличилось, почти сравнявшись с луком.

А во фруктовом сегменте лидером осталось яблоко. Также стабильно высоким был спрос на виноград.

В Украине подешевели морковь, свекла, дыня и арбуз, но выросли цены на огурцы и малину, отмечают специалисты.

Цены в Украине

Так, капуста, морковь, свекла, помидоры, брокколи, кабачки, пекинская капуста стали дешевле.

Удорожали огурцы, петрушка, салат, малина, голубика.

Напомним, к концу 2025 г. в Украине, вероятно, подорожает основной продукт. Эксперты спрогнозировали новый скачок цен на хлебобулочные изделия.

