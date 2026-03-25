Цены на свеклу летят вниз: сколько теперь стоит килограмм

В Украине цены на столовую свеклу на рынке продолжают снижаться третью неделю подряд.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Аналитики отмечают, что к концу марта фермеры предлагают продукцию по цене 3–8 грн/кг ($0,07–0,18/кг). Это в среднем на 19% дешевле, чем неделей раньше.

Эксперты объясняют падение цен по двум причинам. Во-первых, фермеры начали массово распродавать запасы из хранилищ, надеясь сбыть товар побыстрее. Во-вторых, на рынке появилось много мелкой или поврежденной свеклы, которую пытаются продать в первую очередь, что заставляет снижать цены и на качественные овощи.

Текущие цены на столовую свеклу в Украине рекордно низкие для этого времени года. По данным аналитиков, стоимость овоща в среднем на 91% ниже, чем в третьей декаде марта 2025 года. Хотя запасов становится меньше, продавцы считают, что свекла может подешеветь еще больше. Дело в том, что в хранилищах по-прежнему лежит много овощей, которые фермеры пытаются распродать как можно быстрее до конца сезона.

