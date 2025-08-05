Цены на свинину в Украине резко выросли: что повлияло на подорожание в 2025 году

Свинина / © pixabay.com

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В этом году в Украинезаметно выросли цены на свинину, что существенно влияет на платежеспособность потребителей и сдерживает объемы продаж.

Об этом рассказали аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины«.

Основные факторы подорожания этого вида мяса

В течение первой половины 2024 года средняя стоимость килограмма охлажденной свинины в национальных сетях супермаркетов оставалась ниже отметки 200 грн/кг, превысив этот уровень только осенью.

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В 2025 году цены продолжили стремительно расти — последние три месяца их показатели не опускались ниже 250 грн/кг. В частности, в июне средняя цена на свинину составила 253,2 грн/кг, что на 32% больше, чем в июне прошлого года (191,9 грн/кг).

Основной причиной повышения стоимости эксперты называют увеличение закупочных цен на живых свиней. В прошлом году из-за большего предложения и уменьшения рыночного спроса цены на живое свинопоголовье в летний период опускались до уровня 52-60 грн/кг — показателя 2022 года.

Однако в первой половине 2025-го среднерыночные закупочные цены выросли до 92,5-93,5 грн/кг, и впоследствии начали дополнительно повышаться.

Сокращение внутреннего производства свинины, по предварительным оценкам, составляет около 11% по сравнению с прошлым годом, а в промышленном секторе, обеспечивающем более половины общего предложения, это падение превышает 15%.

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Уменьшение производственных мощностей связано со значительным сокращением поголовья свиней как на фермах, так и в приусадебном секторе.

Причинами сокращения поголовья является длительный спад в приусадебном свиноводстве, который длится уже более десяти лет, а также осложнения, вызванные военными действиями на востоке страны, экономической нестабильностью и вспышками африканской чумы свиней.

Из-за этого часть производителей была вынуждена прекратить деятельность из-за снижения закупочных цен при одновременном росте себестоимости, в частности кормов.

Сезонные факторы также влияют на предложение. В последние недели некоторые переработчики отмечают дальнейшее уменьшение объемов товарной свинины в живом весе из-за недостаточного количества животных или снижения среднего веса из-за жаркой погоды, что замедляет набор убойной кондиции. Это заставляет их или сокращать партии, или переносить сроки реализации.

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Стоит отметить, что хотя цены на свинину сейчас существенно выше, они лишь частично компенсируют прошлогоднее снижение стоимости этого вида мяса на фоне общего подорожания пищевых продуктов.

Подобная тенденция наблюдается и в других сегментах: за первое полугодие 2025 года стоимость охлажденной курятины выросла почти на 30%, а цена куриного филе сейчас сопоставима со стоимостью некоторых свиных полуфабрикатов, таких как лопатка, бедро, грудинка или гуляш.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине в последние месяцы выросли цены почти на все. Так, стоимость килограмма свининыбыла не ниже 250 грн/кг — тогда как в течение января-августа прошлого года супермаркеты продавали ее дешевле 200 грн/кг.