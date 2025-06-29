Цены на сыры вырастут / © Pixabay

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Стоимость сыра в Украине будет расти и к осени может подняться из-за подорожания сырья и производственных затрат, предупреждают эксперты. Такая тенденция ставит под угрозу конкурентоспособность украинских производителей на рынке.

Об этом рассказали аналитик ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Максим Гопка и руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментариях для«Фокуса».

Максим Гопка пояснил, что цена сыра зависит прежде всего от стоимости молочного сырья и затрат на переработку, в частности электроэнергии. «Если игнорировать эту ситуацию — импорт продолжит расти, украинский ценовой сегмент останется потерянным. Нужно постепенное внедрение мероприятий, которые смогут увеличить долю отечественного продукта на прилавках магазинов как со стороны государства, так и бизнеса», — подчеркнул аналитик.

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В то же время Олег Пендзин добавил, что летом молочная продукция, в частности твердый сыр, может подешеветь, поскольку скот перевели на открытый выпас, что снижает расходы фермеров.

Сейчас украинский сыр дороже импортного: средняя цена твердого сыра Гауда в украинских супермаркетах составляет около 587 гривен за килограмм, тогда как импортный — около 398 гривен, что на 30-40% дешевле.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты советуют быть осторожными с количеством сыра в рационе и проходить профилактические обследования.