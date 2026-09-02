Цены на такси во время тревог могут ограничить: правительство готовит изменения

Такси / © inpoland

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В Киеве могут быть введены новые правила работы городского транспорта и перевозчиков во время воздушных тревог. В частности, правительство рассматривает возможность регулировать стоимость поездок на такси, чтобы в периоды опасности цены не росли до чрезмерного уровня.

Об этом 2 сентября в эфире телемарафона заявила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

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По ее словам, соответствующие предложения обсуждались на заседании парламентской фракции «Слуга народа» с участием премьер-министра Сергея Корецкого.

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Среди возможных изменений дифференциация воздушных тревог в зависимости от характера угрозы. Также власти рассматривают вопросы работы метро во время отдельных типов опасности.

«Обсуждается также, и вчера премьер наметил, что рассматривается возможность не перекрывать зеленую ветку метро, чтобы люди могли добраться с правого на левый берег или наоборот. Также будет регулировка цен во время тревоги для перевозчиков такси, для того чтобы не было заоблачных цен на то, чтобы проехать эти 2-3 километра с одного берега на другой. И рассматривается вопрос возможного ограничения и массовых мер по вопросам безопасности», — рассказала депутат.

Речь идет о комплексе мер, которые должны обеспечить возможность передвижения по городу даже во время длительных воздушных тревог. Отдельно власти хотят не допустить резкого роста стоимости коротких поездок на такси, когда часть транспортной инфраструктуры не работает.

Василевская-Смаглюк также отметила, что среди предложений возможно ограничение проведения массовых мероприятий по соображениям безопасности.

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В то же время, окончательные правила и механизм регулирования тарифов на такси во время тревог пока не сообщались.

Напомним, в Киеве также могут разделить воздушные тревоги на «желтую» и «красную» с целью дать столице возможность продолжать работу даже в случае длительных атак РФ, в то же время усиливая ограничения непосредственной ракетной угрозы.

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