Цены на топливо 1 июля: где бензин и дизель стоят дороже

АЗС / © Associated Press

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По состоянию на 1 июля 2026 г. крупнейшие сети АЗС в Украине оставили цены на топливо без изменений.

Об этом сообщает "Главком".

Самый дорогой бензин и дизель предлагают сети ОККО, WOG и Socar. Самое дешевое горючее среди крупных сетей можно найти на БРСМ-Нефть и Укрнефть.

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Цены на топливо в украинских сетях АЗС по состоянию на 1 июля:

UPG - А-92: 73,90 грн/л; А-95: 74,90 грн/л; А-95+: 75,90 грн/л; дизель: 76,90 грн/л; дизель+: 84,90 грн/л; автогаз: 39,40 грн/л.

ОККО - А-92: 78,90 грн/л; А-95: 79,90 грн/л; А-95+: 81,90 грн/л; дизель: 82,90 грн/л; дизель+: 88,90 грн/л; автогаз: 41,90 грн/л.

WOG - А-92: 78,90 грн/л; А-95: 79,90 грн/л; А-95+: 81,90 грн/л; дизель: 82,90 грн/л; дизель+: 88,90 грн/л; автогаз: 41,90 грн/л.

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KLO -А-92: 70,90 грн/л; А-95: 74,20 грн/л; А-95+: 75,40 грн/л; дизель: 77,20 грн/л; дизель+: 82,50 грн/л; ДТ специальное: 66,90 грн/л; автогаз: 38,90 грн/л.

Socar - А-92: 78,90 грн/л; А-95: 80,90 грн/л; А-95+: 82,90 грн/л; дизель: 83,90 грн/л; дизель+: 88,90 грн/л; автогаз: 41,90 грн/л.

Укрнефть - А-92: 73,90 грн/л; А-95: 74,90 грн/л; А-95+: 76,90 грн/л; дизель: 76,90 грн/л; ДТ специальное: 68,90 грн/л; автогаз: 39,40 грн/л.

БРСМ-Нефть - А-92: 70,99 грн/л; А-95: 73,99 грн/л; автогаз: 38,99 грн/л.

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Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 75,20 грн/литр, а дизельного горючего — 76,96 грн/литр.

Напомним, с 1 июля украинский рынок горючего ждут кардинальные изменения. Согласно новым стандартам, классический бензин фактически исчезает из свободных продаж — его заменит так называемый спиртовой бензин с обязательным добавлением биоэтанола. Вместе с этим украинских АЗС ожидается ликвидация длительной ценовой аномалии, благодаря чему стоимость дизельного топлива наконец-то опустится ниже стоимости популярного бензина А-95.

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