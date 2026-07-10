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ТСН в социальных сетях

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Деньги
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Цены на топливо 10 июля: где бензин и дизель бьют по кошельку

По состоянию на 10 июля 2026 года крупнейшие сети АЗС в Украине не изменили цены на топливо.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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АЗС обновили цены на горючее

АЗС обновили цены на горючее / © Associated Press

В Украине сегодня средняя стоимость бензина А-95 составляет около 76,23 грн за литр, а дизельного горючего — 77,01 грн за литр.

Об этом сообщает «Главком».

Самый дорогой бензин и дизель предлагают сети ОККО, WOG и Socar, тогда как самое дешевое топливо традиционно можно найти в «БРСМ-Нефть» и «Укрнефть».

Ситуация с топливом в Украине — последние новости

В конце июля в Украине может подорожать топливо. По прогнозу директора группы компаний Prime Дмитрия Леушкина, цены на бензин, дизельное горючее и автогаз могут вырасти на несколько гривен за литр. Об этом он заявил в эфире Вечер.LIVE.

По словам эксперта, ожидания дальнейшего удешевления нефти потеряли актуальность из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, что уже влияет на мировую логистику энергоносителей.

Первая волна подорожания топлива в Украине произошла в марте этого года после того, как Иран заблокировал Ормузский пролив в ответ на удары Израиля и США.

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Дата публикации
Количество просмотров
201
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