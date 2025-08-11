Цены на топливо 11 августа: сколько стоят бензин, газ и дизель

АЗС / © Pixabay

Реклама

Средние цены на бензин марки А-95 в Украине 11 августа практически не изменились и остались на уровне 58,96 гривны за литр, тогда как дизельное топливо подешевело до 56,08 гривны за литр.

Об этом сообщает портал Минфин.

В частности, средняя цена бензина А-95 премиум составила 63,56 гривны за литр, что на 0,02% меньше по сравнению с предыдущим уровнем. Бензин марки А-92 наоборот подорожал на 0,2% и теперь стоит 58,25 гривны за литр. Средняя цена автогаза составляет 34,41 гривны за литр, что на 0,1% дешевле, чем 8 августа.

Реклама

В сети заправок АО «Укрнафта» сейчас цены следующие: бензин А-95 — 59,16 грн/л, бензин А-92 — 58,66 грн/л, дизельное топливо — 56,16 грн/л, автогаз — 33,99 грн/л.

В сети U.GO, принадлежащей Группе Нафтогаз, бензин А-95 стоит 57,9 гривны за литр, бензин А-92 — 56,9 грн/л, дизельное топливо — 53,9 грн/л, автогаз — 33,9 грн/л.

Сеть ОККО предлагает бензин А-95 по 61,99 гривны за литр, дизельное топливо — 58,99 грн/л, автогаз — 35,99 грн/л.

В сети БРСМ-Нафта цены следующие: бензин А-95 — 54,12 грн/л, дизель — 50,96 грн/л, автогаз — 32,7 грн/л.

Реклама

Заправки WOG установили следующие цены: бензин А-95 — 61,99 грн/л, дизельное топливо — 58,99 грн/л, автогаз — 35,98 грн/л.

В сети BVS бензин А-95 стоит 59,99 гривны за литр, бензин А-92 — 58,99 грн/л, дизельное топливо — 56,99 грн/л, автогаз — 34,69 грн/л.

В целом цены на топливо в Украине 11 августа остаются стабильными с незначительными колебаниями между различными сетями автозаправочных станций.

Напомним, ранее мы писали о том, что в конце прошлого месяца в Украине выросли розничная стоимость бензина и дизеля. Скачок цен был вызван двумя факторами, которые исчерпаны. Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин до конца года