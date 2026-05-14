- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 106
- Время на прочтение
- 1 мин
Цены на топливо 14 мая: две сети предлагают дешевле бензин и дизель
В Украине на рынке топлива появились признаки стабилизации после стремительного подорожания бензина.
На 14 мая 2026 года крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 74,34 грн/литр. Дизельное горючее в среднем стоит 87,91 грн за литр.
Об этом сообщает «Главком».
Украинские сети АЗС оставили цены на топливо по-прежнему. В то же время, две сети снизили цены: дизель подешевел менее чем на 50 копеек за литр, а бензин А-95+ — на 3 грн за литр.
Самый дорогой бензин и дизель предлагают сети Окко, WOG и Socar, тогда как самое дешевое топливо — «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».
Ситуация с топливом в Украине — последние новости
Напомним, государство продлило кэшбек на топливо до 31 мая 2026: 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Максимум — 500 грн в месяц для участников программы «Национальный кэшбек».
Антимонопольный комитет расследует ситуацию. Глава Павел Кириленко заявил, что доказательств сговора нет, а рост цен — реакция на кризис на Ближнем Востоке.
Сами операторы признают, что объемы продаж и прибыльность снизились, поэтому они заинтересованы в снижении цен. То есть пока нет однозначного ответа, был ли рост объективным или связан с возможными согласованными действиями на рынке — расследование продолжается.