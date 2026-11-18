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Цены на топливо 18 ноября удивили водителей: где подешевел дизель и сколько стоит бензин
В Украине 18 ноября большинство крупных сетей АЗС оставили цены на бензин, дизельное топливо и автогаз без изменений. Однако в одной из сетей дизельное топливо дешевеет уже второй день подряд.
В Украине 18 ноября цены на топливо в большинстве крупных сетей АЗС остались неизменными. В то же время одна из компаний второй день подряд снижает стоимость дизельного топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В среду, 18 ноября, большинство популярных сетей автозаправочных станций не изменяли цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ. Исключением стала сеть WOG, которая вновь подешевила дизельное топливо на 1 грн за литр.
Таким образом, на заправках WOG стандартное дизельное топливо Евро-5 теперь продается по цене 103,90 грн/л, а премиальное Mustang — по цене 106,90 грн/л. Это уже второе подряд снижение стоимости дизельного топлива в сети.
В то же время OKKO, SOCAR, «Укрнафта» и UPG оставили цены без изменений.
После подорожания накануне стабилизировалась и стоимость автогаза. Больше всего за литр придется заплатить на OKKO — 64,90 грн. В то же время на «Укрнафте» и UPG газ стоит 61,90 грн/л.
Самые низкие цены на бензин А-95 среди указанных сетей предлагают «Укрнафта» и UPG — 86,90 грн за литр. На этих же АЗС можно найти и самый дешёвый дизель: 99,90 грн/л на «Укрнафте» и 99,56 грн/л на UPG.
Цены на бензин, дизельное топливо и газ на АЗС 18 ноября
OKKO:
Бензин Pulls 100 — 100,90 грн/л;
Бензин Pulls 95 — 93,90 грн/л;
Бензин А-95 Евро — 90,90 грн/л;
Дизельное топливо Pulls — 107,90 грн/л;
Дизельное топливо «Евро» — 104,90 грн/л;
Автогаз — 64,90 грн/л.
WOG:
Бензин 100 — 100,90 грн/л;
Бензин Mustang 95 — 93,90 грн/л;
Бензин 95 Евро — 90,90 грн/л;
Дизельное топливо Mustang — 106,90 грн/л (подешевело на 1 грн);
Дизельное топливо Евро-5 — 103,90 грн/л (подешевело на 1 грн);
Автогаз — 63,50 грн/л.
SOCAR:
Бензин NANO 100 — 102,00 грн/л;
Бензин NANO 95 — 94,90 грн/л;
Бензин А-95 — 91,90 грн/л;
Дизельное топливо NANO Extro — 109,00 грн/л;
Дизельное топливо NANO — 106,00 грн/л;
Автогаз — 63,90 грн/л.
«Укрнафта»:
Бензин А-95 Energy — 89,90 грн/л;
Бензин А-95 — 86,90 грн/л;
Бензин А-92 — 84,90 грн/л;
Дизельное топливо Energy — 101,90 грн/л;
Дизельное топливо стандартное — 99,90 грн/л;
Автогаз — 61,90 грн/л.
UPG:
Бензин UPG 100 — 97,90 грн/л;
Бензин UPG 95 — 89,90 грн/л;
Бензин А-95 — 86,90 грн/л;
Дизельное топливо upgDIESEL — 102,90 грн/л;
Дизельное топливо EURO DIESEL — 99,56 грн/л;
Автогаз — 61,90 грн/л.
Ранее эксперт топливного рынка Сергей Куюн предположил, что автогаз в ноябре может существенно подорожать. По его оценкам, из-за нехватки сжиженного газа в Европе и повышения закупочных цен стоимость этого топлива в Украине может вырасти до 63–67 грн за литр.
О возможном подорожании бензина к концу 2026 года также говорила экономист Елена Нусинова. Она рассматривала сценарий, при котором цена на А-95 может приблизиться к 100 грн за литр. Такое развитие событий эксперт связывала с возможным обострением конфликта на Ближнем Востоке и нарушением поставок нефти.