Цены на топливо 18 ноября / © Pixabay

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В Украине 18 ноября цены на топливо в большинстве крупных сетей АЗС остались неизменными. В то же время одна из компаний второй день подряд снижает стоимость дизельного топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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В среду, 18 ноября, большинство популярных сетей автозаправочных станций не изменяли цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ. Исключением стала сеть WOG, которая вновь подешевила дизельное топливо на 1 грн за литр.

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Таким образом, на заправках WOG стандартное дизельное топливо Евро-5 теперь продается по цене 103,90 грн/л, а премиальное Mustang — по цене 106,90 грн/л. Это уже второе подряд снижение стоимости дизельного топлива в сети.

В то же время OKKO, SOCAR, «Укрнафта» и UPG оставили цены без изменений.

После подорожания накануне стабилизировалась и стоимость автогаза. Больше всего за литр придется заплатить на OKKO — 64,90 грн. В то же время на «Укрнафте» и UPG газ стоит 61,90 грн/л.

Самые низкие цены на бензин А-95 среди указанных сетей предлагают «Укрнафта» и UPG — 86,90 грн за литр. На этих же АЗС можно найти и самый дешёвый дизель: 99,90 грн/л на «Укрнафте» и 99,56 грн/л на UPG.

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Цены на топливо / © РБК

Цены на бензин, дизельное топливо и газ на АЗС 18 ноября

OKKO:

Бензин Pulls 100 — 100,90 грн/л;

Бензин Pulls 95 — 93,90 грн/л;

Бензин А-95 Евро — 90,90 грн/л;

Дизельное топливо Pulls — 107,90 грн/л;

Дизельное топливо «Евро» — 104,90 грн/л;

Автогаз — 64,90 грн/л.

WOG:

Бензин 100 — 100,90 грн/л;

Бензин Mustang 95 — 93,90 грн/л;

Бензин 95 Евро — 90,90 грн/л;

Дизельное топливо Mustang — 106,90 грн/л (подешевело на 1 грн);

Дизельное топливо Евро-5 — 103,90 грн/л (подешевело на 1 грн);

Автогаз — 63,50 грн/л.

SOCAR:

Бензин NANO 100 — 102,00 грн/л;

Бензин NANO 95 — 94,90 грн/л;

Бензин А-95 — 91,90 грн/л;

Дизельное топливо NANO Extro — 109,00 грн/л;

Дизельное топливо NANO — 106,00 грн/л;

Автогаз — 63,90 грн/л.

«Укрнафта»:

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Бензин А-95 Energy — 89,90 грн/л;

Бензин А-95 — 86,90 грн/л;

Бензин А-92 — 84,90 грн/л;

Дизельное топливо Energy — 101,90 грн/л;

Дизельное топливо стандартное — 99,90 грн/л;

Автогаз — 61,90 грн/л.

UPG:

Бензин UPG 100 — 97,90 грн/л;

Бензин UPG 95 — 89,90 грн/л;

Бензин А-95 — 86,90 грн/л;

Дизельное топливо upgDIESEL — 102,90 грн/л;

Дизельное топливо EURO DIESEL — 99,56 грн/л;

Автогаз — 61,90 грн/л.

Ранее эксперт топливного рынка Сергей Куюн предположил, что автогаз в ноябре может существенно подорожать. По его оценкам, из-за нехватки сжиженного газа в Европе и повышения закупочных цен стоимость этого топлива в Украине может вырасти до 63–67 грн за литр.

О возможном подорожании бензина к концу 2026 года также говорила экономист Елена Нусинова. Она рассматривала сценарий, при котором цена на А-95 может приблизиться к 100 грн за литр. Такое развитие событий эксперт связывала с возможным обострением конфликта на Ближнем Востоке и нарушением поставок нефти.

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