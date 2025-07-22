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Цены на горючее 22 июля: сколько стоят бензин, газ и дизель
На украинских автозаправках зафиксировано незначительное повышение цен на основные виды горючего.
Во вторник, 22 июля, на украинских автозаправочных станциях зафиксирован незначительный, но стабильный рост стоимости горючего.
Об этом пишет Минфин.
Средняя цена бензина марки А-95 повысилась на 0,085% и составляет 59,03 грн за литр. Дизельное топливо прибавило в цене 0,071% и сейчас стоит 56,03 грн/л. Также выросла стоимость автогаза — на 0,116%, до 34,44 грн за литр.
Самую высокую среднюю цену традиционно демонстрирует бензин А-95 премиум — 63,61 грн/л, тогда как обычный А-92 удерживается на уровне 58,17 грн/л. В целом, нефтепродукты продолжают медленный, но стабильный рост, что может свидетельствовать о влиянии внешнеэкономических факторов и колебаний на глобальном рынке нефти.
Ценовая ситуация в сетях заправок по Украине различается. Например, на АЗС «Укрнафта» бензин А-95 стоит 58,99 грн/л, А-92 — 58,49 грн/л, дизельное топливо — 55,99 грн/л, а автогаз продается по 33,99 грн/л. В сети U.GO (Группа Нафтогаз) стоимость А-95 составляет 57,90 грн/л, А-92 — 56,90 грн/л, дизтопливо — 53,90 грн/л, автогаз — 33,90 грн/л.
В премиальных сетях цены выше. Так, на АЗС OKKO бензин А-95 обойдется в 61,99 грн/л, дизель — в 58,99 грн/л, а автогаз — в 35,99 грн/л. Такая же стоимость горючего установлена и на заправках WOG. В сети БРСМ-Нафта ситуация выглядит несколько иначе: А-95 продается по 54,19 грн/л, дизельное топливо — по 50,89 грн/л, автогаз — по 32,93 грн/л. На АЗС BVS бензин А-95 стоит 59,99 грн/л, А-92 — 58,99 грн/л, дизель — 56,99 грн/л, а автогаз — 34,69 грн/л.
Несмотря на то, что рост цен пока незначительный, тенденция к подорожанию горючего сохраняется. Аналитики указывают на возможное влияние глобальных нефтяных котировок, изменения акцизной политики и сезонные факторы. Если такая динамика будет держаться, уже в ближайшие недели украинские водители могут почувствовать еще большую нагрузку на свой кошелек.
Напомним, ранее мы опубликовали список, в котором говорится, на каких АЗС в Украине недоливают горючее.