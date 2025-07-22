Цены на горючее 22 июля: сколько стоят бензин, газ и дизель

Цены на горючее 22 июля / © ТСН.ua

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Во вторник, 22 июля, на украинских автозаправочных станциях зафиксирован незначительный, но стабильный рост стоимости горючего.

Об этом пишет Минфин.

Средняя цена бензина марки А-95 повысилась на 0,085% и составляет 59,03 грн за литр. Дизельное топливо прибавило в цене 0,071% и сейчас стоит 56,03 грн/л. Также выросла стоимость автогаза — на 0,116%, до 34,44 грн за литр.

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Самую высокую среднюю цену традиционно демонстрирует бензин А-95 премиум — 63,61 грн/л, тогда как обычный А-92 удерживается на уровне 58,17 грн/л. В целом, нефтепродукты продолжают медленный, но стабильный рост, что может свидетельствовать о влиянии внешнеэкономических факторов и колебаний на глобальном рынке нефти.

Ценовая ситуация в сетях заправок по Украине различается. Например, на АЗС «Укрнафта» бензин А-95 стоит 58,99 грн/л, А-92 — 58,49 грн/л, дизельное топливо — 55,99 грн/л, а автогаз продается по 33,99 грн/л. В сети U.GO (Группа Нафтогаз) стоимость А-95 составляет 57,90 грн/л, А-92 — 56,90 грн/л, дизтопливо — 53,90 грн/л, автогаз — 33,90 грн/л.

В премиальных сетях цены выше. Так, на АЗС OKKO бензин А-95 обойдется в 61,99 грн/л, дизель — в 58,99 грн/л, а автогаз — в 35,99 грн/л. Такая же стоимость горючего установлена и на заправках WOG. В сети БРСМ-Нафта ситуация выглядит несколько иначе: А-95 продается по 54,19 грн/л, дизельное топливо — по 50,89 грн/л, автогаз — по 32,93 грн/л. На АЗС BVS бензин А-95 стоит 59,99 грн/л, А-92 — 58,99 грн/л, дизель — 56,99 грн/л, а автогаз — 34,69 грн/л.

Несмотря на то, что рост цен пока незначительный, тенденция к подорожанию горючего сохраняется. Аналитики указывают на возможное влияние глобальных нефтяных котировок, изменения акцизной политики и сезонные факторы. Если такая динамика будет держаться, уже в ближайшие недели украинские водители могут почувствовать еще большую нагрузку на свой кошелек.

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Напомним, ранее мы опубликовали список, в котором говорится, на каких АЗС в Украине недоливают горючее.